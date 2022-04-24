一女子自愿成为研究对象，化名 EG 发表论文：缺失一部分大脑却能正常生活，还精通两种语言

她活到 25 岁，才发现自己的左脑缺了一大块。

本来应该是左颞叶 (temporal lobe) 的地方现在只有液体，另外脑干也不完整。

但她的生活似乎没有受到任何影响，不仅正常地完成了研究生学业，甚至还精通两门语言，母语英语和俄语。

对于惯用右手的普通人来说，左颞叶正是承担语言理解功能的主要脑区。同样惯用右手的她，语言能力非但没有受损，还在语言 IQ 测试中排进前 2%。

就这样，她带着缺损的大脑生活到了 50 多岁。人生中遇到的很多医生，都在一遍一遍地告诉她，这种情况根本不合理。

其中一位医生甚至对她的特殊感到恼火，对她说你本应时不时发作癫痫，或者词汇量超不过小学 5 年级水平。就有一种“学了那么多年的医学理论，怎么到你这就失效了”的感觉。

医生们的这种态度也经常让她不爽。

终于，她在 2016 年主动联系了 MIT 的脑科学团队，自愿成为研究对象。

一是想弄清楚自己到底怎么回事，同时也很乐于为科学做贡献。

现在，关于她的第一篇论文终于在线发表，并即将刊登在 SCI 期刊 Neuropsychologia（神经心理学）上。

为了保护隐私，她在论文中化名为 EG。

揭开大脑语言功能更多秘密

正常情况下，完整的语言能力需要两个脑区合作完成。

位于颞叶的韦尼克区的韦尼克区 (Wernicke’s Area) 和位于额叶的布洛卡区 (Broca’s Area)。

科学上分别对两个脑区的研究有了不少进展，但对两个脑区如何产生联系、如何合作的还知之甚少。

由于颞叶的韦尼克区的发育要早，有一个假设是：韦尼克区是否是布洛卡区发育的前提？

人类在 1-3 岁时语言区就会发育成熟，但对婴儿脑部做 fMRI 扫描很困难。而 EG 的出现，正是研究这一假设的绝佳机会。

实验过程也不复杂，准备一些正常的英语句子，和一些能拼读出来但不是真实单词组成的句子。

比如这种：

让 EG 和其他脑部完整的参与者默读这些句子，测量他们的脑部活动。

结果发现 EG 的额叶相比两个对照组，对语言刺激没有反应，对算数等其他任务有正常反应。

▲ 对照组 CG1：母语是英语，CG2：母语非英语

根据 EG 的实验结果，可初步验得出颞叶语言区是额叶语言区出现的必要条件。

也再次证实，人类的一个半脑足以支撑完整的语言能力。

姐姐缺右颞叶，也能正常生活

这篇论文背后，EG 身上还有更多谜团待解开。比如她的语言能力为何高于平均水平？她左额叶没有产生语言能力的部分，现在被什么能力利用？

另外 EG 还有一个姐姐与她情况相似，失去的是右颞叶但也能正常生活，这种先天脑区缺损是否与基因相关？

现在，EG 和她的姐姐，包括大脑完整的父母和其他兄弟姐妹都参与了后续研究计划。MIT 团队下一步将研究缺失的脑区如何影响她的听力。

历史上，脑科学很多重要发现都是因为一些特殊案例才能取得突破。

比如颇具传奇色彩的菲尼亚斯・盖奇 (Phineas Gage)，因在铁路工作时意外被铁棍穿透头颅，依然存活但性情大变。由此科学家们发现了腹内侧前额叶皮层在情绪产生和控制上的作用。

这位化名 EG 的志愿者，或许也会成为科学史上一位重要人物。

最后，有网友看完这个故事后表示：

论文地址：

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0028393222000434