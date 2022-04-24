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卡普空确认，《怪物猎人崛起：曙光》新消息将在 5 月公布

2022/4/24 16:03:34 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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感谢IT之家网友 Mcrpheus手写的从前 的线索投递！

IT之家 4 月 24 日消息，《怪物猎人崛起》官方推特宣布，《怪物猎人崛起：曙光（Monster Hunter Rise: Sunbreak）》的新消息将在 2022 年 5 月的某个时间点发布。

《怪物猎人：崛起》大型扩展资料片“曙光”将会增加大量新内容，包括全新的故事、场景、怪物、狩猎行动、任务等级等内容。玩家将前往遥远的异国之地：“在击退怪物大袭击百龙夜行后，炎火村再次迎来和平。可突然出现在废神社的冰狼龙与在此邂逅的王国骑士菲奥莱娜却打破了这份平静。猎人答应了王国使者菲奥莱娜的请求，为调查怪物异变而离开炎火村，启程前往位于遥远异国的观测据点埃尔迦德”。

IT之家了解到，《怪物猎人：崛起》大型扩展资料片“曙光”将于 6 月 30 日登陆 Switch 和 Steam，支持中文

此外，卡普空近日还公布了 21-22 财年（2021 年 4 月 1 日~2022 年 3 月 31 日）年度财报，这一财年的销售额为 1100 亿日元，同比增长 15.5%，营业利润为 428 亿日元，同比增长 23.8%，都创下了历史新高。

主力数字内容业务方面，《生化危机 8 村落》与《怪物猎人》系列 RPG 作品《怪物猎人物语 2 毁灭之翼》销量稳定增长，其他经典旧作持续热销，与 21-22 财年第四季度开展的打折活动效果相乘，促进了游戏销量的大幅增长。更详细的财报说明会将于 5 月 16 日举办。

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关键词：怪物猎人崛起怪物猎人

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