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Framework 主板开卖，可升级模块化笔记本电脑配置

2022/4/24 17:28:45 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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感谢IT之家网友 肖战割割 的线索投递！

IT之家 4 月 24 日消息，去年 Framework 公司推出了模块化可升级笔记本电脑，有漂亮的设计和用户可更换的内存、SSD 和端口。今天，Framework 公司开始单独销售 Framework 笔记本电脑的核心 —— 主板，而不需要购买任何其他的笔记本电脑部件。

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IT之家了解到，该主板已经在美国和加拿大发货，很快就会扩展到英国和欧洲其他国家。然而，处理器的选择仍然限于三个 11 代英特尔移动芯片，配备酷睿 i5-1135G7 的最便宜的板子要 399 美元（约 2601.48 元人民币），而酷睿 i7-1165G7 要 549 美元（约 3579.48 元人民币），酷睿 i7-1185G7 要 799 美元（约 5209.48 元人民币）。

有了新的主板，Framework 笔记本电脑的现有酷睿 i5 用户可以通过更换主板轻松升级到酷睿 i7

此外，用户可以在此主板的基础上自己打造一台 DIY 电脑，在上面添加想要的 DDR4 内存或基于 M.2 的存储，与笔记本电脑一样，主板通过其 USB-C 端口供电，用户可以从 Framework 的市场上添加任何喜欢的端口模块。

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Framework 还在 GitHub 上发布了文档和原理图，帮助人们为 Framework 主板设计自己的外壳，以及基本的 3D 打印外壳。自己制作一台小电脑所需的一切都在 Github 中，包括用于设计自己的配件的主板的二维图像，以及用于打印样品外壳的 CAD 文件。

自从 Framework 的笔记本电脑推出以来，该公司一直在慢慢地在其市场上增加零部件，用于维修、升级，使其成为你想要的样子。它们包括显示器、底壳、扬声器套件、新键盘、触摸板等等。

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关键词：主板模块化Framework

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