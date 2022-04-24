一汽丰田 bZ4X 将于 4 月 28 日开启预售：基于纯电平台打造，可选配车顶太阳能电池板

IT之家 4 月 24 日消息，上个月，由天津一汽丰田制造的“BZ4X”出现在了最新的工信部公示名单中，这是丰田的首款全新架构车型，这也代表着丰田纯电车正式进入中国市场。

一汽丰田官方表示，一汽丰田 bZ4X 将于 4 月 28 日开启预售。新车基本沿袭了海外版车型的设计，采用丰田最新 Hi-Tech and Emotion 设计主题，该车基于 e-TNGA 打造的 BEV 专属平台打造，车顶可选配太阳能电池板。

这款车型定位纯电动中型 SUV，2850mm 超长轴距，1000mm 后排空间，还拥有高性能隔音玻璃、降低风噪措施等。

据介绍，它采用基于 e-TNGA 打造的 BEV 专属平台，可实现 500km（WLTC 工况）续航，10 年 90% 电池容量保持率。

IT之家了解到，新车采用了与斯巴鲁共同开发的 X-MODE 功能，并搭载全新研发的“Grip-Control 智能多路况适应系统”，充分发挥电机驱动的特征。

它采用了支持 OTA 实时在线升级的“Toyota Safety Sense 智行安全”辅助套装，集多项功能于一身，提供多角度的安全驾驶辅助。

・搭载可远程操作的 Toyota Teammate Advanced Park 停车辅助系统。

・BEV 前机舱设置了稳固连接左右前脸侧框架的交叉构件，提升碰撞能量吸收率。

・多重监视监测电池的电压、电流、温度，检知异常发热症状时，防止发热。

・搭载与 CATL 宁德时代共同开发的电池包，并在丰田专属生产线进行生产。

一汽丰田 bZ4X 可选配搭载太阳能充电面板，每年可通过太阳能发电量供行驶 1800km。如果按照一年行驶 1 万公里来换算，其中近 20% 的里程能源都来自于太阳能，为可持续发展做贡献。

从之前的工信部申报信息来看，一汽丰田 bZ4X 前驱版本将搭载最大功率 150kW 的电机，四驱版本前后双电机均为 80kW，配备三元锂电池组，直流快速充电模式下支持 150kW 功率，30 分钟可充满至 80%。