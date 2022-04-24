中央网信办部署开展“清朗・网络暴力专项治理行动”：聚焦微博 / 抖音 / 贴吧等 18 家平台

建立健全识别预警机制 ，进一步细化网络暴力信息分类标准，强化行为识别和舆情发现，及时预警网络暴力苗头性、倾向性问题。

建立健全网络暴力当事人实时保护机制 ，调整私信功能规则，及时过滤“网暴”内容，强化“一键防护”等应急保护措施，建立快速取证和举报通道，加大弹窗提醒警示力度，加强重点群体救助保护。

严防网络暴力信息传播扩散，以社交、直播、短视频、搜索引擎、新闻资讯和榜单、话题、群组、推荐、弹窗等环节为重点，及时清理处置涉及网络暴力的评论、弹幕等内容。