消息称 AMD Zen 4 锐龙 7000 的 AM5 插槽平台抛弃 DDR4 内存，还将支持双芯片

IT之家 4 月 25 日消息，据 Tom's Hardware 报道，搭载 5nm Ryzen 7000 Raphael 处理器的 AMD 下一代 AM5 插槽平台将仅支持 DDR5 内存。

Tom's Hardware 通过供应链中的多个来源确认，X670 和 B650 AM5 平台仅支持 DDR5 内存。此外，AMD 已将其 AM5 主板的芯片组转向基于小芯片的设计，因此某些型号将配备双芯片。

AMD 已经宣布其 AM5 插槽平台将取代目前的 AM4 平台，支持 PCIe 5.0 和 DDR5，但 AMD 官方尚未确认不支持 DDR4。

据报道，目前尚不清楚 Ryzen 7000 的内存控制器是否支持 DDR4，如果支持的话，AMD 可能会在更低端的 A 系列主板支持 DDR4 内存，但 Tom's Hardware 被告知似乎不太可能。

此外，报道称部分 AM5 插槽平台将支持双芯片，仅适用于旗舰 X670 芯片组，而不适用于主流 B650 和入门级 A620 芯片组，目前还没有关于这些小芯片如何工作的详细信息。

IT之家了解到，AMD 在 2018 年推出 Zen 2 时首次引入了其小芯片方法。小芯片设计是一种模块化方式，可提高多核性能。