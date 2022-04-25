不止 IP68、5ATM 防水，华为 Watch GT 3 Pro 手表官宣 4 月 28 日发布：支持 30 米自由潜水

IT之家 4 月 25 日消息，华为官宣将于 4 月 28 日的折叠旗舰及全场景新品发布会推出 Watch GT 3 Pro 手表，口号为“这一刻，向自由潜行”。

从官方放出的宣传视频可以看到，华为 Watch GT 3 Pro 手表将支持 30 米深的潜水，似乎还能够显示潜水深度，我们共同期待一下吧。

华为终端 BG 首席运营官何刚称，华为 Watch GT 3 Pro 是其首款支持自由潜水功能的智能手表，新表防水性能在 IP68、5 ATM 的基础上再次精进，通过 200 轮加压防水测试循环，实现潜水级防水性能重要突破，符合潜水设备工程标准 EN13319 的规定，可支持在海洋中最大深度 30 米的自由潜运动。

IT之家此前报道，华为即将发布的 WATCH GT3 Pro 新款手表近期被曝光，搭载鸿蒙操作系统。

据微博博主 @鹏鹏君驾到 称，除了这款适合女性的设计之外，还有一款钛合金版本适合男生佩戴，这次从功能上也会比 GT 3 标准版有一些升级。

另外，还有消息称，华为将发布 HUAWEI WATCH GT 3 保时捷设计、HUAWEI WATCH GT 3 Pro、HUAWEI WATCH GT 3 Pro ECG 版、HUAWEI WATCH B5 设备。