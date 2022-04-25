消息称存储主控大厂慧荣科技考虑出售，官方称不予回应

IT之家 4 月 25 日消息，据彭博报道，消息人士透露，NAND 闪存控制芯片大厂 SMI（慧荣科技）正在考虑出售自家公司的可能性，此前，市场上已传出有追求方释出收购意愿的消息。

IT之家了解到，SMI 是在美股纳斯达克挂牌的台湾 IC 设计公司。SMI 的美国存托凭证（ADR）股价本月来大涨近 17%，至每股 77.09 美元，原因是市场上流传 SMI 可能被收购的消息。不过受美股大盘拖累，SMI ADR 股价今年来累计下跌约 19%，目前市值约 27 亿美元。

引述消息人士的说法，SMI 与一家以上的潜在收购方进行协商，正与顾问业者合作。消息人士要求匿名，原因是慧荣的相关研议都是私下的，目前尚未做出最终决定，而且也可能选择不出售公司。

官网显示，慧荣的产品除了 SSD 主控（SMI），还有 UFS / eMMC 主控、U 盘 / 闪存卡主控、嵌入式存储产品以及图形 SoC 等。其 1 月份公布的财报显示，2021 年四季度营收同比暴增 84%、2021 全年营收增超 71%，净利润达到 2.19 亿美元（约合 14.2 亿元人民币）。

慧荣科技对此表示，“我们不会对任何市场谣言做回应。”