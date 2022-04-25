国家广电总局：互联网视频年付费用户超 7 亿

IT之家 4 月 25 日消息，国家广播电视总局今日公布了《2021 年全国广播电视行业统计公报》（下称《公报》），去年互联网视频年付费用户超 7 亿。

《公报》显示，截至 2021 年底，全国广播节目综合人口覆盖率 99.48%，电视节目综合人口覆盖率 99.66%, 分别比 2020 年提高了 0.10 和 0.07 个百分点。农村广播节目综合人口覆盖率 99.26%，农村电视节目综合人口覆盖率 99.52%，分别比 2020 年提高了 0.09 和 0.07 个百分点。农村有线广播电视实际用户数 0.67 亿户，在有线网络未通达的农村地区直播卫星用户 1.48 亿户，同比增长 0.68%，农村广播电视网络基础设施持续改善。

IT之家了解到，《公报》称，截至 2021 年底，全国高清电视频道 985 个，4K 超高清电视频道 8 个、8K 超高清电视频道 1 个，中央广播电视总台和 25 家省级台电视频道基本实现高清化。新闻资讯类、专题服务类、综艺益智类电视节目高清超高清制作比例分别达到 62.3%、55.7% 和 59.4%。

有线电视网络整合与广电 5G 建设一体化加快发展，全国有线电视实际用户数 2.04 亿户，同比下降 1.45%；高清和超高清用户 1.09 亿户，同比增长 7.92%；智能终端用户 3325 万户，同比增长 11.39%。有线电视双向数字实际用户数 9701 万户，同比增长 1.57%，高清超高清视频点播用户 3992 万户，占点播用户的比例达 95.3%。全国交互式网络电视（IPTV）用户超过 3 亿户，互联网电视（OTT）用户数 10.83 亿户，互联网视频年度付费用户 7.1 亿，互联网音频年度付费用户 1.5 亿，短视频上传用户超过 7 亿。

此外，《公报》透露广播电视行业总收入首次突破 1 万亿。2021 年全国广播电视行业总收入 11488.81 亿元，同比增长 24.68%。其中，广播电视和网络视听业务实际创收收入 9673.11 亿元，同比增长 25.43%；财政补助收入 968.76 亿元，与去年基本持平；其他收入 846.94 亿元，同比增长 58.45%。