联想发布 thinkplus 口红电源 Nano 65W，预售 10 元抵 60 元到手 349 元

IT之家4 月 25 日消息,联想近日更新了旗下 thinkplus 口红电源家族的产品线,发布了可能是迄今为止全球最小的单 C 口 65W 便携适配器 ——thinkplus 口红电源 Nano 65W。

由于采用了第三代氮化镓 GaN 技术,因此口红电源 Nano 实现了极致尺寸和高功率二者兼得。它的体积仅有 31*33*43mm,重量仅 89g,只有一支口红的一半大小。

在仅仅 44cc 的体积下,它实现了 65W 的峰值输出,因此能量密度也达到了非常高的水平。

口红电源 Nano 采用单 USB-C 接口快充,兼容 PD3.0\QC3.0 及 PPS 快充协议,可以为 65W 笔记本、手机、平板、Switch 等设备实现快速充电。

出于笔记本长时间使用的稳定性和安全性考虑,口红电源 Nano 经过了严苛的安全检测,它可以在 65W 功率下不间断工作 8760 小时。并拥有过压、输出过载、输入过流、短路、过热、雷击浪涌、抗静电、超低纹波低电磁干扰、稳压输出等 10 重保护,5000 米海拔严苛环境依然可以满功率输出。

包装内还随附了一根 1.8m 长的 C to C 数据线。线材外皮采用类肤材质,柔软细腻,坚韧耐磨,同时具备 USB2.0 数据传输功能。

目前 thinkplus 口红电源 Nano 65W 氮化镓 USB-C 迷你电源适配器第三代已经上架各大电商平台,首发可享受预付 10 元抵 60 元的活动,相当于首发到手价 349 元,老用户复购还会加赠口红一支,详情可参考产品链接。26 号 23:30 号活动停止,感兴趣的话不要错过。