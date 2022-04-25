海信发布全球首款 120 寸激光电视，售价 119999 元

IT之家 4 月 25 日消息，海信今日举行新品发布会，带来了 120 英寸全色 4K 激光电视 120L9-Pro。按照官方的说法，它是全球首款达到电视亮度标准的激光电视，售价 119999 元。

据悉，海信激光电视 120L9-Pro 采用 RGB 色彩纯度极高的三基色光源架构，色域覆盖达到顶级色域标准 BT.2020 的 107%，相当于 DCI-P3 电影色彩标准的 151%，超越高端影院 50%，同时还搭载了曼哈卡顿全景声场，支持天穹升降音场。

据介绍，120L9-Pro 采用了智慧双屏设计，可语音联动智慧家居，影音视听不受打扰，内置基于聚好看科技自主研发的“小聚院线”。

此外，这款电视还拥有 PureView 全色光源架构、Hi-Display 影院色彩调教、D-Max 高亮芯片、AI 冰鲨散热系统，配备 6 个扬声器（110W 总输出功率）。

IT之家了解到，这款电视配备 3+64GB 存储，运行 JUUI 系统，搭载某个四核 A53 芯片，提供 HDMI2.0、USB 3.0 等接口。

此外，海信还推出了全色激光电视 L9H 系列，覆盖 75、80、88、100 英寸主流尺寸，其中 110 英寸激光电视为全色机皇，定价 49999 元.