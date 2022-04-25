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诺基亚 G21 规格曝光：紫光展锐 T606+720p+90Hz，将于明日在印度发布

2022/4/25 18:59:46 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 4 月 25 日消息，诺基亚将于明天推出今年印度市场的第一款智能手机。爆料者 @Mukul Sharma 现公布了诺基亚 G21 的规格。该报告还表明，诺基亚 G10 的继任者诺基亚 G11 将与诺基亚 G21 一同发布。

IT之家了解到，诺基亚 G21 已于今年 2 月在欧洲推出过一个版本，与印度版本看起来十分相似。

诺基亚 G21 预计将采用 6.5 英寸 HD+ 分辨率 LCD 面板，分辨率为 1600×720 像素，刷新率为 90Hz，前置摄像头采用 V 形水滴屏。

据说，该机将搭载紫光展锐 Unisoc T606 芯片，配备 6GB 的 RAM 和 128GB 内部存储，印度版将提供 4GB+64GB 和 6GB+128GB 两个版本，还有 5050mAh 电池，支持 18W 快速充电。

影像部分，诺基亚 G21 将配备一个 50MP 主摄、两个 2MP 摄像头和一个 LED 闪光灯，正面则将配备一个 8MP 镜头用于自拍。

这款手机将预装现有的 Android 11 系统，侧面指纹传感，支持双频 Wi-Fi、4G、蓝牙 5.0、GPS、GLONASS、北斗、伽利略、A-GPS，还拥有 USB Type-C 口和 3.5 毫米耳机孔。

Nokia G21 unveiled with 90Hz LCD, 50MP camera and three day battery life

诺基亚 G21 在欧洲的起价为 170 欧元，提供北欧蓝和黄昏配色。与此同时，诺基亚 G20 在印度的起价为 12999 卢比。91mobiles 预计诺基亚 G21 将以 13000 卢比（约 1111.5 元人民币）左右的起价发售。

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