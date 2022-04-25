《暗黑破坏神：不朽》国际服将于 6 月 2 日安卓 / iOS 上线，并开启 PC 端公测

IT之家 4 月 25 日消息，今晚，《暗黑破坏神：不朽》官方推特宣布该作将在 6 月 2 日上线 iOS 和安卓平台，并同时开启 PC 端公测。

IT之家了解到，《暗黑破坏神：不朽》是暴雪娱乐与网易联合出品的一款游戏，官方称不仅传承了经典暗黑画风和恢弘的世界观，还原了畅爽的战斗体验和沉浸的探索乐趣，还针对移动平台，创造了全新的故事剧情和玩法。官方曾多次强调《暗黑破坏神：不朽》是一款免费游戏，会免费向所有用户开放。

游戏介绍：

《暗黑破坏神：不朽》继承了“暗黑”系列的独有哥特式风格，利用 TAA 与 MSAA 两大技术，冒险者们将拥有次世代视听体验。无论是野外荒废的小村还是宏伟的威斯特玛城，或是人物角色的皮肤纹理、面部彩绘等，每一处都雕琢入微。冒险足迹从宁静的沃桑小镇，到无人的遗忘高塔，再到诡异的夏斯尔沙海，一路的神秘、哥特、复古，更给冒险者们带来移动端上原汁原味的“暗黑”体验。

作为“暗黑破坏神”系列的首款移动端作品，《暗黑破坏神：不朽》为冒险者们准备了丰富的挑战：地下城、野外首领、上古秘境等均在移动端再现。无论是击败野外小怪还是挑战上古秘境，都能收获无穷尽的传奇装备、套装、宝石、护身符...... 值得一提的是，玩家们还可以为角色自由捏脸，创造出更有个性的冒险者。

《暗黑破坏神：不朽》中不仅能够和好友并肩作战，也可以相互较量！城镇中自由交流、野外一起挑战强大的首领，还有“地狱骨匣”等团队地下城、“永恒纷争”等丰富的多人玩法供冒险者们体验，享受随时随地与好友“开刷”的冒险乐趣。