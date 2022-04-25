【IT之家评测室】vivo X80 Pro 深度体验：依旧，性能影像之王

4 月份不愧是“蓝月”，距离蓝厂 vivo 发布了商务大屏旗舰 X Note 以及首款折叠屏 X Fold 不久，就在今天，vivo X80 系列也正式和我们见面。

秉承着手机影像和性能的思考和探索，vivo X80 系列带来了更为旗舰的影像和性能，官方更实用“超一流”来形容。

同时，作为第二代双芯旗舰，vivo X80 系列升级了全新的自研芯片 V1+，并且完美适配了高通、联发科旗舰级处理器，vivo 也是首个在自研影像芯片上，与联发科旗舰芯片平台完成调通的手机厂商。

本篇文章测试机型为 vivo X80 Pro，高通骁龙 8Gen1 版本。关于天玑 9000 版本的详细体验，可点击IT之家vivo X80 评测文章。

一、影像

影像体验之前，有必要好好讲一下 vivo X80 Pro 的影像配置及升级点。

首先是影像硬件规格，包括：

5000W 像素独家定制 GNV 超大底主摄、1/1.3 英寸感光面积、1/1.57 镜头光圈、OIS 光学防抖、1G+6P 镜片组合 ；

4800W 像素超广角镜头、IMX598 传感器、1/2 英寸感光面积、1/2.2 镜头光圈；

1200W 像素蔡司人像微云台、IMX663 传感器、1/1.85 镜头光圈、1.22μm 单像素尺寸、新一代微云台 ；

800W 像素潜望式超远摄、OIS 光学防抖、5 倍光学变焦。

这套由主摄 + 人像 + 超广角 + 潜望长焦组成的全焦段影像系统，从 X30 系列一直延续至今。

四枚镜头拳拳到肉，一点虚的都不给你整。

在 X80 Pro 上，主摄升级为 GNV 大底（GN1 的升级定制版，配备独家定制滤色片），没有人比 vivo 更懂 GN1 的打磨，也没人质疑 X60 Pro+、X70 Pro + 以及刚刚发布的 X Note 主摄的旗舰影像能力（都是 GN1 主摄）。而 X80 Pro 用上定制版的 GNV，自然也是合情合理。

超广角是熟悉的 IMX598，人像同样是熟悉的拥有 50mm 黄金焦段的 IMX663，但 vivo 将超广角的微云台放到了这枚人像镜头上。vivo 官方没有解释为什么要将微云台换位，但在 X80 Pro 上，笔者十分理解和接受，因为 vivo 的这枚 2X 人像镜头，无论是拍人还是景，都有着相当高的成像素质，利用率真的是太高了，人像镜头用上微云台，夜景人像、视频人像、运动人像都将得到全方位提升。

最后则是 800 万 5X 潜望镜头，传感器由此前的 OV08A10 换成了 Hi847。vivo X80 Pro 的影像硬件规格，放到现阶段依旧是天花板水平。

再来看一下蔡司影像系统。

硬件部分，X80 Pro 主摄采用了超低色散高透玻璃镜片（1G+6P），阿贝数达 81.6（数值越高，色散越低，成像质量越好）。同时全系全镜头蔡司 T * 镀膜认证，抗眩光能力更强。

软件和算法方面，新一代蔡司镜头包、蔡司自然色彩 2.0、蔡司超级夜景以及蔡司 Cinematic 电影虚化。

X80 Pro 还有全新的自研芯片 V1+。

据官方描述，vivo 自研芯片 V1 + 将 3D 实时立体夜景降噪、MEMC 插帧和 AI 超分三大算法进行硬件化封装，具备调度佳、速度快、能效高三大特点，其数据吞吐速度可高效维持在约 8GB / s；结合 SRAM，将能效提高了约 300%，功耗降低了约 72%。

这枚自研芯片 V1+，既是专业影像芯片，又是显示性能芯片。在影像体验方面，升级了夜视能力，无论夜景拍照还是录像，即便环境再黑暗，也能实时看到眼前景色。而在游戏方面，自研芯片 V1 + 还可以实现“插帧”功能。

最后，是 vivo X80 Pro 的全场景计算摄影，包括影棚级质感人像、质感人像大合影、追焦摇镜、XDR Photo、AI 感知引、360° 地平线防抖、地平线矫正等。

讲了这么多，vivo X80 Pro 的影像实力究竟如何？下面我们通过样张具体分析。

二、影像体验

（上传样张均有压缩，若无特殊说明，所有设置均为默认，即：自动 HDR、蔡司自然色彩关闭、AI 开启）

人像样张：

vivo X80 Pro 带来了全新一代的蔡司镜头包，新加入了蔡司 Cinematic 风格虚化风格，其采用了 2.39:1 的电影画幅比例，光斑为长条椭圆型，并且还模拟了电影镜头的蓝色炫光效果。

蔡司 Cinematic 风格虚化还支持视频录制。

蔡司 Cinematic 电影虚化

蔡司 Cinematic 电影虚化

蔡司 Cinematic 电影虚化视频录制（gif，仅供参考）

其它四枚蔡司镜头包，分别是蔡司 Biotar 风格虚化、蔡司 Distagon 风格虚化、蔡司 Sonnar 风格虚化、蔡司 Planar 风格虚化。

这四枚镜头包，源自蔡司经典镜头，以风格最明显的「Biotar」为例，其拍摄的人像样张，有着旋转焦外效果，相当具有质感。

蔡司 Biotar 风格虚化

蔡司 Distagon 风格虚化

蔡司 Distagon 风格虚化

蔡司 Sonnar 风格虚化

蔡司 Planar 风格虚化

夜景方面，vivo X80 Pro 有着两个方面的显著优势，一是画面极其通透干净，特别是天空，看不任何噪点。

其次，则是有着相当强悍的高光压制能力和抗眩光能力，拍摄城市光源，成片率非常之高。

不仅仅是主摄，即便是底不那么大，解析力不算高的 800 万潜望镜头 ，在暗光环境下也有着相当不错的成像素质，对高光的压制也很出色。

主摄

2X（人像镜头）

5X（潜望镜头）

开启夜景模式后，得益于 V1 + 的加持，vivo X80 Pro 的“夜视仪”能力也非常突出。不过，在部分场景下，夜景模式样张有种“用力过猛”的感觉，画面锐度过高，显得有几分不真实，这种“用力过猛”，同样偶尔在 HDR 样张中也会出现。

2X（普通夜景）

2X（开启夜景模式）

主摄（夜景模式）

2X（夜景模式）

5X

白天成像样张：

在白天样张下，vivo X80 Pro 依旧是旗舰级水准，没什么好说的，无论是色彩、曝光还是白平衡和细节表现，挑不出任何问题。

观感方面，依旧是 vivo 的记忆色，色彩偏冷艳，非常舒服。

在一些大光比的环境下，vivo X80 Pro 依旧展现了出色的 HDR 能力，包括主摄和超广角，都有着相当不错的动态范围表现，样张明暗细节丰富。

主摄

超广角

主摄

主摄（微距）

超广角

主摄（逆光）

超广角（逆光）

2X（人像镜头）

超广角（逆光）

5X（潜望镜）

如果你不太喜欢这种“记忆色”风格，也可以开启蔡司自然色彩，在 vivo X80 Pro 上，vivo 升级了蔡司自然色彩 2.0，据官方描述，其 ΔE 在上代降低 15.5% 的基础上，进一步收敛了 8.3%。

就观感来说，开启蔡司自然色彩 2.0 后，色彩要寡淡了许多，但更色彩更真实，倾向人像所见。

样张对比：

（左侧为默认 ，右侧为开启蔡司自然色彩）

时间原因，诸如 vivo X80 Pro 带来的质感人像大合影、追焦摇镜、360° 地平线防抖、地平线矫正、AI 感知引擎这里就不演示了。

额外要说明一下 AI 感知引擎，其带来了“智能白加黑减”，这个功能非常实用，比如笔者经常拍摄发布会 PPT，一些高光部分需要手动拉低曝光，而“智能白加黑减”就省去了这个操作，用户只需按下快门即可。

更多样张：

超广角（逆光）

主摄

人像

主摄

主摄

主摄

三、外观设计

在设计上，相较于 X70 Pro+，X80 Pro 要更大胆，更激进。

首先是配色方面，vivo X80 Pro 提供了至黑、假日以及旅程三款配色，其中，假日是非常扎眼的青蓝绿色，而旅程则是饱满张扬的橙色，在高端机上用如此鲜明跳跃的颜色，vivo 对色彩的拿捏自然有几分功底。

工艺方面，vivo X80 Pro 提供了萤石 AG、素皮以及陶瓷三种，IT之家拿到的是旅程配色，其采用了高端素皮工艺，之所以要强调“高端”二字，是因为这种素皮的手感非常出色，很温润，像是额外加了一层亲肤材质，没有常见素皮的那种“干干沙沙”的塑料感。

在设计方面，vivo X80 Pro 最扎眼的就是摄像头部分了。其采用了“方圆之境”的设计，这种设计我们在 vivo X Note、X Fold 上都已经提前见过，方形陶瓷片与圆形的摄像头模组浮于云阶之上，其中三枚摄像头和蔡司小蓝标在圆形镜组内，另外一枚方形的潜望则位于方形陶瓷片的左下角，右侧则是补光灯，以及蔡司等丝印信息，其余部分大面积留白。

至于好不好看，这里就仁者见仁了。但必须要强调的是，vivo X80 Pro 的辨识度，是真的拉满了。

细节设计：

尺寸和重量方面，vivo X80 Pro 三围尺寸分别为 164.57*75.30*9.10mm，重量 215g（旅程），重量尚可，但机身厚度还是有的，毕竟主打影像的旗舰机没几个薄机身的。

vivo X80 Pro 采用了 6.78 英寸的三星 AMOLED 2K E5 曲面屏，采用了“钻石排列”，分辨率 3200X1440，517PPI，支持 10bit 色阶，支持 LTPO 自由帧率等等。

这块屏幕同样获得了 Display Mate 15 项记录认证，包括最高对比度、最小色彩误差等等。

总而言之，这是一款让你挑不出毛病的顶级屏幕。

屏幕之下，是大面积超声波指纹，指纹识别位置靠上，拇指按压位置更合理。

vivo X80 Pro 指纹识别面积与 vivo X Note 上搭载的超声波指纹一致，更大的解锁面积带来了盲操解锁的更高可能性，并且即便是手指贴合在识别区域的边缘位置，同样可以快速完成解锁，解锁基本不需要下意识的“瞅一眼”定位，基本拿起来就能解锁。

此外，vivo X80 Pro 的超声波指纹识别在首次录入指纹的时候只需按压一次，夜间解锁也无亮光，同时也支持应用快捷启动（比如健康码等）。在安全性层面，还新支持了双指进入隐私空间、双指应用加密和双指支付验证等。

（配置方面，80W 的 C 口快充头好评，和机身同质感的保护壳好评）

四、性能体验

核心配置方面，这一次 vivo X80 Pro 采用了骁龙 8、天玑 9000 双旗舰版本，其中，8+256GB 为骁龙 8 版本，12+256GB、12+512GB 为骁龙 8 版本 & 天玑 9000 版本。

IT之家拿到的是骁龙 8、12+512GB 版本。

此外，vivo X80 Pro 内置 4700mAh 电池，采用双电芯 80W 有线闪充、双电芯 50W 无线闪充，10W 的反向无线充电。其他硬件配置还包括 7 层 VC 液冷散热、大体积 X 轴线性马达、独立 HiFi 芯片、全场景 NFC、立体声双扬声器、智能遥控、IP68 级防水防尘、USB3.1 等等。

骁龙 8（骁龙 8Gen1）大家很熟悉了，这枚安卓阵营最强的 SoC 可以说是蓝厂的老朋友了，毕竟 vivo X80 Pro 是蓝厂的第四款骁龙 8 旗舰了。

我们来看一下跑分情况：

首先是安兔兔跑分，vivo X80 Pro 的总体得分达 1004765，其中 CPU 为 229481 分，GPU 为 438328 分。

GeekBench 5，单核 1235 分，多核 3536，表现也非常出色。

（部分 SoC GeekBench 5 跑分，仅供参考）

更看重 GPU 跑分的 3D Mark Wild Life 测试，其中总分 9831，平均帧率 58.9。

（3D Mark Wild Life）

连续 20 轮 3D Mark Wild Life，vivo X80 Pro 的稳定性达到了 73.4%，这个成绩在众多骁龙 8 机型中，属于偏上游水准，由此也可以简单判断，vivo X80 Pro 的性能调教还是比较激进的。

（20 轮 3D Mark Wild Life）

充电方面，vivo X80 Pro 4700mAh 电池搭配 80W 有线闪充，从 1% 到完全充满只需要 36 分钟。在前四分钟，能够保持高达 70W 的功率，中半部分维持在 35W-40W 左右。

需要强调的是，X80 Pro 后期的涓流时间极短，UI 显示 100% 电量的时候，电池基本同步充满，因此这 36 分钟也是实打实的快，没有水分。

再来看一下 vivo X80 Pro 的游戏表现。

IT之家这里选择了最高画质的《原神》进行 30 分钟实测。

（原神画质选择如上图）

vivo X80 Pro 分辨率默认 2K，开启性能模式，30 分钟的最高画质重负载《原神》，画质全高，关闭动态模糊，场景选择野外跑图 + 打怪，战斗场景占一半时长左右。

测试结果显示，vivo X80 Pro 平均帧率为 54.5fps。

如上图所示，在 30 分钟的《原神》游戏中，vivo X80 Pro 未出现锁帧情况，基本全程在 55fps 上下波动，即便是遇到战斗场景，也很少出现断崖式降帧。同时在游戏体验中，肉眼可见掉帧情况也是非常少，包括大招、战斗等等场景。

（vivo X80 Pro 原神 30 分钟帧率 54.5fps）

vivo X80 Pro，也是笔者测试的所有 8Gen1 机型中，少有的在原神游戏中保持长时间高帧的手机。

我们再来看一下核心图：

如下图所示，在 30 分钟的游戏中，骁龙 8 的 Cortex-X2 超大核心（主频 3.0GHz）基本保持在 1.8Ghz 左右；3 个 Cortex-A710 中核心（主频 2.5GHz）同样也在 1.8Ghz 上下波动。

（vivo X80 Pro 原神 30 分钟核心波动情况）

这四颗核心，虽然没有冲顶，但在《原神》游戏中也是相当亢奋，时刻保持战斗状态。

相对激进的调教，也带来了较高的功耗，如下图所示，vivo X80 Pro 的原神平均功耗达到了 7W 左右（3.12W*2）。

（vivo X80 Pro 原神 30 分钟平均功耗）

比如同样是 30 分钟《原神》功耗，此前IT之家测试过的 X Note 仅为 5W，而 vivo X80 Pro 则达到了 7W。

vivo X80 Pro 激进（相对而言）的性能调教，机身高温也是不可避免了。IT之家测得 vivo X80 Pro 的最高温达到了 46.5°C，集中为屏幕上方。

vivo X80 Pro 的性能调教，和以往的 X 系列产品都不太一样，以往 X 系列的性能释放走的是“保守”路线，而 X80 Pro 则截然相反，特别是在高负载的性能释放上，相当激进。

需要说明的是，上述测试均在“极致性能模式”下测试完成。

vivo X80 Pro 内置的 V1 + 芯片，也是一枚“游戏芯片”，在《原神》游戏中，其提供了优化功耗功能，该模式下，GPU 仅需渲染 45 帧，随后在 45 帧的基础上通过 V1+ 插一倍帧率，实现类似 90 帧的游戏效果。

未插帧之前，GPU 需要渲染 60 帧，而插帧后，GPU 只需要渲染 45 帧，因此理论上，插帧后功耗是降低的。

但是插帧后，画面要过一下 V1+，因此会存在触控延迟，同时画面也会变糊一丢丢。

需要说明的是，插帧效果受机身温度影响，当机身温度过高时，插帧不会生效。

在该模式下，IT之家测试了 10 分钟左右的《原神》，其它测试条件不变，在游戏侧边栏呼出的魔盒中开启「优化功耗」。

如下图所示，在《原神》游戏的前 7 分钟左右，插帧一直生效，插帧带来的稳定帧率和高帧游戏体验是相当明显的，下面的帧率图也说明了这一点，GPU 渲染基本全程稳定 45 帧，即便是遇到战斗场景，也很少掉帧。

7 分钟后，随着机身温度上升，帧率来到了 55fps 左右，这也意味着插帧已经结束。

不过，在IT之家的测试中，发现插帧之后的功耗优势并不是很明显，6.9W 的功耗和未插帧的 7W 基本一个水平。

考虑到 vivo X80 Pro 相对激进的性能调教，自研芯片 V1 + 低功耗所带来的优势，在诸如《王者荣耀》《和平精英》这类游戏时会更明显一些，比如《王者荣耀》，就可以以 90 帧游戏插至 120 帧，高帧率的同时兼备低功耗。

五、系统体验

系统部分，在 vivo X Note、X Fold 的评测中IT之家已经深度体验，这里简单讲一下 vivo 独家的量子套件。

「量⼦套件」是一个针对 PC 端的应用，其集成了 vivo 的原子笔记、日历、照片、原子阅读等功能，在手机、PC、平板任意一处编辑，都能实现自动同步。

借助「量⼦套件」实现手机和 PC 之前的跨设备互联，两款设备间还可互相拖拽内容，包括支持相册、原子笔记和微信等应用拖拽。

量子套件可以实现手机、PC、平板之间的协同，要强调的是，量子套件不仅仅支持 Windows 电脑，还很少见的支持了 MacOS。

下载 PC 端的量子套件后，你还可以让 vivo X80 Pro 投屏至 PC 端，实现“多屏协同”，并且不受品牌限制。不过就体验来说，目前该版本还是有很大的优化空间，比如操作略有卡顿，照片只支持单向传输等。

（vivo X80 Pro 与 MacBook Pro“多屏协同”）

总结：

从 X30 系列开始，X 系列开始着重强调全焦段的旗舰影像实力，到如今，全焦段的镜头模组成为了 vivo X 系列旗舰的标配。而伴随着 X50 系列首发的微云台、X60 系列首次联手蔡司打造影像系统，X70 系列首发自研影像芯片 V1，几代产品的演进，让 vivo X 系列在影像赛道上持续领跑，而如今旗舰影像也已经成为 vivo 最显著的标签和品牌势能。

全新的 vivo X80 Pro，依旧是一款在影像方面重点发力，同时性能硬件上没有任何短板的旗舰影像“水桶”机。当然，用水桶机来形容 vivo X80 Pro 仍是远远不够的，独立芯片自研、镜片、镀膜、传感器高度定制化以及从影像硬件，到算法全链路升级，让 vivo X80 Pro 在影像领域足够“超一流”，也让 vivo 在影像领域有着更高的话语权和掌控力。

要强调的是，虽然在名称上没有“+”，但就影像规格和配置性能来说，vivo X80 Pro 是暗中“升杯”的。另外，传闻今年 Q3 vivo 还将发布更猛的影像旗舰，vivo X80 Pro 已经达到这个高度了，但 vivo 显然还留了一手。

总而言之，vivo X80 Pro 是一款非常值得入手的高端旗舰机，在影像、性能、游戏等各方面，它都将给你带来不一样的惊喜。