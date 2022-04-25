19 万元起，奔驰 & 吉利共同打造的 smart 精灵 #1 正式上市：CLTC 续航 560km

IT之家 4 月 25 日消息，smart 精灵#1 今晚正式上市，售 19.00 万元起。据悉，这是 smart 品牌电气化转型后推出的首款量产车型，由梅赛德斯-奔驰负责设计，smart 研发团队主导工程研发，基于吉利 SEA 浩瀚架构打造而来。

IT之家了解到，smart 精灵 #1 定位纯电小型 SUV，新车基于吉利 SEA 浩瀚纯电平台，配备电池温度控制系统，为 Smart 史上最大车型（长宽高为 4270*1822*1636mm，轴距 2750mm，整车风阻系数仅 0.29Cd）。

设计方面，smart 精灵 #1 采用全新设计语言，配备无框式车门、隐藏式门把手、空气动力学套件、三辐式方向盘，前备厢容积为 15L，后备厢常规状态下容积为 323L，后排座椅支持前后滑动 13cm，4/6 比例放倒后，行李厢容积可提升至 986L。

新一代 smart 纯电汽车搭载后置电机，拥有 200KW 最大功率和 343N・m 峰值扭矩,，配备 66kWh 三元锂电池，CLTC 最大续航里程 560km，零百加速 6.7 秒，配备 ADAS 智能辅助驾驶系统，支持自适应巡航、车道保持辅助、盲区监测系统、交通拥堵辅助等功能，支持 OTA 升级。

这款车中控屏内置 9.2 英寸液晶仪表、12.8 英寸悬浮式 1080p 中控屏，内置“smart 灵感星球”智能人机交互系统，备有 13 个扬声器的 Beats 品牌音响系统。此外，新车空调出风口等加入了大量环形设计元素，配合支持 20 档亮度可调的 64 色车内氛围灯。

交流电慢充模式下，电量充至 80% 需要 7.5 小时，而直流超充模式下借助 150kW 充电桩可在 30 分钟内充至 80%，普通快充 40 分钟内。