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19 万元起，奔驰 & 吉利共同打造的 smart 精灵 #1 正式上市：CLTC 续航 560km

2022/4/25 20:39:18 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 4 月 25 日消息，smart 精灵#1 今晚正式上市，售 19.00 万元起。据悉，这是 smart 品牌电气化转型后推出的首款量产车型，由梅赛德斯-奔驰负责设计，smart 研发团队主导工程研发，基于吉利 SEA 浩瀚架构打造而来。

smart 精灵 #1

IT之家了解到，smart 精灵 #1 定位纯电小型 SUV，新车基于吉利 SEA 浩瀚纯电平台，配备电池温度控制系统，为 Smart 史上最大车型（长宽高为 4270*1822*1636mm，轴距 2750mm，整车风阻系数仅 0.29Cd）。

smart 精灵 #1

设计方面，smart 精灵 #1 采用全新设计语言，配备无框式车门、隐藏式门把手、空气动力学套件、三辐式方向盘，前备厢容积为 15L，后备厢常规状态下容积为 323L，后排座椅支持前后滑动 13cm，4/6 比例放倒后，行李厢容积可提升至 986L。

smart 精灵 #1

新一代 smart 纯电汽车搭载后置电机，拥有 200KW 最大功率和 343N・m 峰值扭矩,，配备 66kWh 三元锂电池，CLTC 最大续航里程 560km，零百加速 6.7 秒，配备 ADAS 智能辅助驾驶系统，支持自适应巡航、车道保持辅助、盲区监测系统、交通拥堵辅助等功能，支持 OTA 升级。

smart 精灵 #1

这款车中控屏内置 9.2 英寸液晶仪表、12.8 英寸悬浮式 1080p 中控屏，内置“smart 灵感星球”智能人机交互系统，备有 13 个扬声器的 Beats 品牌音响系统。此外，新车空调出风口等加入了大量环形设计元素，配合支持 20 档亮度可调的 64 色车内氛围灯。

smart 精灵 #1

交流电慢充模式下，电量充至 80% 需要 7.5 小时，而直流超充模式下借助 150kW 充电桩可在 30 分钟内充至 80%，普通快充 40 分钟内。

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关键词：smart奔驰吉利

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