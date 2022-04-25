九号公司 2021 年利润同比增长 459%，智能电动滑板车全球累计交付破 1000 万台

IT之家 4 月 25 日消息，据九号公司官方消息，九号公司全年总营收 91.46 亿元，同比增长 52%；归属上市公司股东净利润 4.1 亿元，同比增长 459%。

官方表示，九号公司全年研发投入超 5 亿元，智能电动滑板车全球累计交付破 1000 万台，实现共享和商用场景市占率第一，欧美主要国家及中国地区零售市占率第一。

根据官方数据，九号智能两轮电动车去年销量超 42 万台，营收超 12 亿元，同比增长近 300%，中国门店 1700 多家，覆盖 600 城市；电动滑板车全球累计交付破 1000 万台，去年 toC 零售营收 44 亿元，toB 营收 17 亿元。

IT之家了解到，九号公司 (Segway-Ninebot）旗下拥有 Ninebot 九号和 Segway 赛格威两大品牌。公司成立于 2012 年，总部位于中国北京，在全球拥有亚太、欧洲、美洲三大业务区域。常州、深圳两大生产基地，年产能超 1000 万台。

2014 年 10 月，九号公司获得小米、红杉、华山、顺为等资本共同注资 8000 余万美元，2015 年 3 月，收购美国 Segway 形成新的全球企业。2020 年 10 月 29 日，九号公司在科创板成功上市。