苹果官网上架 HidrateSpark STEEL 智能保温杯，售价 568 元

IT之家 4 月 26 日消息，苹果官网今日上架了一款售价 568 元的 HidrateSpark STEEL 智能水瓶，已正式开售。

这款 HidrateSpark STEEL 智能水瓶拥有银色、黑色两款配色，容量 620 毫升，附赠吸管盖。

据介绍，HidrateSpark STEEL 是一款不锈钢真空保温直饮水杯，盛放冷饮时最长可保冷 24 小时。LED 智能传感器“底座”会通过发光来提醒用户按时喝水，并利用蓝牙与 HidrateSpark App 同步，追踪用户的饮水量。

HidrateSpark STEEL 会根据用户的身体状况和活动情况进行计算和调整，为用户量身定制个人饮水目标。传感器底座会以毫升或盎司为单位追踪用户的饮水量，并通过 iPhone、iPad 和 Apple Watch 上的 App 进行记录。

亮点：

通过发光提醒你每天按时饮水，发光图案和颜色均可定制

传感器底座可追踪饮水量，并通过蓝牙同步至免费的 HidrateSpark App

配备充电电池，并随附快速充电线

不锈钢材质，真空保温，冷饮最长可保冷 24 小时

不含双酚 A

杯嘴保护盖和锁扣，避免灰尘和细菌侵入，并可防止水溢出

精确度经临床认证，在梅奥医学中心 (Mayo Clinic) 的测试中人工读数误差在 3% 以内

便携手绳，外出时易于携带

水杯和杯盖可使用洗碗机清洗；传感器底座需使用湿布清洁

IT之家了解到，使用这款智能水杯需要配合 iOS 12 或 watchOS 5.3 以上系统，高 27.2 厘米，长宽都是 8.2 厘米，电池续航 10 到 14 天。

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