曝荣耀今年在国内上市估值 450 亿美元，CEO 赵明称股东和资本多元化是企业应有之意

IT之家 4 月 26 日消息，据上海证券报报道，荣耀 CEO 赵明昨日在接受采访时表示，股东和资本多元化是企业的应有之意，可以有更多的资源帮助企业发展。不过，赵明并未透露上市进展。

报道称，赵明指出，荣耀今年一季度的利润兑现率、现金流兑现率均超过百分之百，银行给企业的授信也非常充裕，企业经营性现金流非常好。

据金十数据此前消息，荣耀考虑 2022 年在国内上市，估值 450 亿美元。目前，荣耀并未回应上述消息。荣耀相关人士称，内部也刚看到该消息，正在拟定对外口径。

CINNO Research 最新报告显示，从 3 月月度数据来看，中国大陆市场智能手机销量第一名为荣耀，环比下降 11.9%，同比增长 143.6%。

IT之家了解到，CINNO 表示，荣耀延续了强势表现，尽管 3 月环比销量也有下降，但相比其他品牌跌幅较小，在总量和排名上完成了品牌重塑的阶段性成绩，一举夺得单月销量榜首。荣耀 60、荣耀畅玩 30Plus 和荣耀 X30 均进入单品销量前 10 名。

此外，今年一季度，荣耀占据中国大陆市场智能手机销量季度排名第二。旗下有 3 款机型进入第一季度单品销量榜前十，分别是荣耀 60、荣耀 X30 和荣耀畅玩 30 Plus，其是进入数量最多的国产品牌。