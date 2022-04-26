华为 MatePad Paper 墨水平板推送鸿蒙 HarmonyOS 2.1.0.123 更新，增加悬浮导航功能

IT之家 4 月 26 日消息，据花粉俱乐部官方公告，华为 MatePad Paper 墨水平板昨日获得了 HarmonyOS 2 版本 2.1.0.123 更新，本次更新新增了悬浮导航和首页卡片可编辑功能。

MatePad Paper 是华为首款墨水屏平板电脑，搭载 HarmonyOS 2 系统，支持超级终端，可与手机、笔记本等互通。

2.1.0.123 更新为其增加了悬浮导航功能，通过悬浮球进行返回、刷新屏幕等操作，对于墨水屏平板的操控体验将有一定提升。

新增：

新增悬浮导航功能，使用悬浮球可快捷完成返回主页面、返回上一级、一键刷新等操作（从屏幕顶部右侧下滑出控制中心，在快捷开关面板中开启悬浮导航）首页卡片支持编辑功能，点击右上角编辑按钮可进行排序、移除设置。

优化：

优化部分场景手写笔的操作体验

修复：

修复部分场景笔记同步异常的问题

安全补丁：

合入 2022 年 4 月安全补丁，增强系统安全

新版本将分批推送给用户，如果IT之家小伙伴还没有收到新版本升级通知，请耐心等待。升级后，系统进行自优化适配，可能导致平板有时会出现发热、耗电快、卡顿或充电慢的问题，正常使用 2-3 天后会恢复正常。建议升级完成后将平板灭屏充电 2 小时以上（最好能灭屏充电一晚上），然后重启平板，以保证平板应用快速适配完。