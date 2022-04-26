胡厚崑：不管多艰难，华为对创新的投入不会减少

IT之家 4 月 26 日消息，第 19 届华为全球分析师大会主题演讲于 4 月 26 日举行，华为轮值董事长胡厚崑就华为整体战略上台演讲。

IT之家了解到，胡厚崑表示，华为手机业务下滑对华为和消费者而言都是一种遗憾，华为在手机领域遇到这样的挑战，恰恰给了机会让华为思考华为终端的发展，终端并不仅仅是手机，人们需要的是更多的以人为中心的更好的体验，因此华为终端提出了全场景智慧化发展战略。

胡厚崑表示，华为是地球上做连接最优秀的公司，希望和产业界一起努力，未来把带宽时延、可靠性至少提高十倍，实现 10Gbps 无所不在。而在今天，我们享受的带宽不到 1Gbps。人类社会对连接的需求是无止境的。

胡厚崑还预计，到 2030 年算力将发生爆炸性增长，通用算力提高 10 倍，人工智能算力提高 500 倍。华为将重新定义计算架构，突破现有以 CPU 为中心的有可能遇到的技术瓶颈。

胡厚崑还提到了近日华为对外招募天才少年一事，他称是要用世界级的难题，吸引世界级的人才。“创新，首先是领先的人才，以及大量的投入作保障。”他说，不管多难，华为对创新的投入不会减少。

他分享了华为在三大方向的技术进展。

第一，持续创新，引领产业发展。在联接领域，华为定义了 5.5G 和 F5.5G 产业愿景，实现 10Gbps 无处不在。在计算领域，重新定义节点、基础软件及数据中心级系统架构，实现性能倍增，显著提升能效。此外，通过打造云上的数字内容生产线，以及构建以人为中心的全场景智慧化体验，加速物理世界和数字世界的融合。

第二，深耕数字化，为客户创造价值。通过完善产品和产品组合，以适配不同的行业场景；以华为云为底座，把基础设施、技术以及经验云化、服务化，让千行百业的客户上云不再困难。成立军团，纵向缩短管理链条，横向快速整合资源，快速响应客户需求。

第三，聚焦供能和用能，以数字技术使能低碳发展。引入 AI、云等能力，改变光伏行业的技术路线，加速可再生能源发展。以无线站点和数据中心为发力点，使用系统级低碳方案，打造绿色 ICT 基础设施。

胡厚崑强调，面向未来，华为正采取积极的业务举措，不断增强产业韧性，有质量地活下来。“唯有持续不断的创新，才能带来源源不断的发展动力，为客户和社会创造价值。”