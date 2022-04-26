紫米发布 ZMI 手持随身风扇（2600 版），首发价 69 元

IT之家 4 月 26 日消息，今天，紫米上新了 ZMI 手持随身风扇（2600 版），首发价 69 元。

官方表示， ZMI 手持随身风扇采用了简约设计，配备了 2600mAh 电池，可达 13 小时续航。

IT之家了解到，这款小风扇配备了 7 扇羽片和无刷电机，搭配可分离底座，可立于桌面，也可取下底座，随身便携。这款随身风扇采用了 USB-C 接口，官方表示 3 小时可以完成充电，小灯显示工作状态。

ZMI 手持随身风扇（2600 版）现已上架开售。