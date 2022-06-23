水库开闸，IT之家“水群”接客啦！

好消息，好消息！IT之家官方“水群”开通了!

让大家有一个自由吹水的小天地。另外，群里还有各种野生编辑 / 自来水搬运工不定时出没，说不定你熟悉的哪位小编就来跟你聊聊哦！

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欢迎大家加入青岛水库，一起吹水！