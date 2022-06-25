拼多多推出电脑网页版，暂无“砍一刀”功能

IT之家 6 月 25 日消息，据IT之家小伙伴发现的线索，拼多多现在不是只有 App 了，官方推出了电脑端网页版“拼多多优惠商城”，拼多多官网并未给出入口，只能通过搜索或输入网址进入。

https://youhui.pinduoduo.com/

从主界面可以看到，拼多多优惠商城适配了电脑端的网页排版，分类、搜索、详情页等功能都有。此外，该网页商城可以在电脑端购买商品，并使用手机扫码付款。

IT之家发现，该网页版商城界面十分简洁，并没有类似拼多多 App 的各种砍一刀活动，也无法进行团购，需要使用手机号登录，可能功能还没有开发完成。

拼多多第一季度总营收为人民币 237.937 亿元（约 37.534 亿美元），与上年同期的人民币 221.671 亿元相比增长 7% 。归属于拼多多普通股股东的净利润为人民币 25.995 亿元（约合 4.101 亿美元），而上年同期净亏损人民币 29.054 亿元。不按美国通用会计准则，归属于拼多多普通股股东的净利润为人民币 42.004 亿元（约合 6.626 亿美元），而上年同期净亏损人民币 18.093 亿元。

拼多多第一季度平均月活跃用户数为 7.513 亿，同比增长 4%。截至 2022 年 3 月 31 日的 12 个月内，活跃买家数为 8.819 亿，同比增长 7%。