B站“电视大会员”改名“超级大会员”

IT之家 6 月 25 日消息，B站“电视大会员”近日改名为了“超级大会员”，可在 TV / 电脑 / 手机 / iPad 上使用，价格为 35 元/ 月。

B站超级大会员连续包年的首年价格 148 元，连续包季的首季价格 50 元，连续包月的首月价格 20 元。

据官方客服介绍：

“超级大会员”为哔哩哔哩 TV 客户端：云视听小电视的专有会员特权

“哔哩哔哩大会员”无法在 TV 端享受会员特权

购买“超级大会员”将赠送等时长“哔哩哔哩大会员”

超级大会员支付功能如下：

1.1.5 及以上版本支持超级大会员购买和权益使用。

1.1.7 及以上版本支持单片付费内容购买。

IT之家了解到，B站在本月还上线了 UP 主付费视频，该付费项目与用户是否是 B 站大会员无关，目前只有手机端可以观看。

B站财报显示，该公司 2022 年第一季度营收 50.5 亿元，上年同期营收 39 亿元，同比增长 30%。净亏损 22.841 亿元，而上年同期净亏损 9.049 亿元。不按照美国通用会计准则，调整后的净亏损为 16.549 亿元（约合 2.611 亿美元），上年同期调整后的净亏损为 8.910 亿元。平均每月付费用户数达 2720 万，较 2021 年同期增加 33%。