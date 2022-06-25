ColorOS 杀后台问题有救了！OPPO 官方展示内部版本优化方案，可留存 19 个 App 后台

IT之家 6 月 25 日消息，OPPO ColorOS 目前被用户们吐槽最多的点应该就是杀后台问题了，由于系统限制，多开几个 App 可能就会无法全部留存后台。

昨日晚间，OPPO 负责软件技术规划与架设的工程师洪汉生在微博做出回应，表示这两个月内部一直在专项解决杀后台问题，现在已经有了些实质性改善。

洪汉生表示，ColorOS 杀后台问题的原因是在开多应用时，为了避免卡顿、不流畅，OPPO 采用了直接粗暴的策略，对数量的限制影响到了用户体验。收到反馈后，OPPO 攻关克难现在有了新的方案，官方拍摄了一段实测 20 个应用后台效果视频，两轮测试下来，共有 19 个应用后台留存，确实比目前体验好得多。

洪汉生称：“目前方案还没有正式合入版本，距离推给大家和覆盖更多机型也需要一些时间，请耐心等待。另外这也不是所有配置的终极方案，大家喜欢说成年人不做选择，所以我们会继续努力给一个既要又要的方案（相信不会让大家等太久），争取让用户体验都能更好。”

▼ IT之家 App 出现在测试中

IT之家了解到，博主 @数码闲聊站 此前表示，ColorOS 13 内测系统的后台留存率比上一代强很多，预计 7 月对外内测，8 月正式公测。

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