Win11 笔记本华为 MateBook D 16/16s 即将登陆欧洲市场：搭载英特尔第 12 代处理器

IT之家 6 月 25 日消息，上个月，华为发布了配备第 12 代英特尔处理器的 MateBook D 16 和 MateBook 16s。这仅适用于中国市场，但华为也计划在欧洲出售这两款产品。

这两款笔记本电脑在土耳其伊斯坦布尔的一次活动中被展示。华为 Mate Xs 2 折叠屏旗舰、华为 nova Y90 和 Y70（此前已发布）加入了展览行列。包括华为 MatePad Paper 10.3 英寸电子墨水平板电脑也进行了演示。

华为 MateBook D 16 笔记本采用铝制机身，厚度为 18.4 毫米，重量为 1.7 千克（3.75 磅），搭载了 16:10 IPS LCD（1920 x 1200 像素，142ppi）屏幕，支持 100% sRGB 、1200:1 对比度和 300 尼特亮度。

处理器有两种选择 —— 英特尔酷睿 i5-12450H 或酷睿 i7-12700H。前者具有 UHD 显卡（48 EU，1.2GHz），后者具有功能更强大的 Iris Xe 显卡（96 EU，1.4GHz）。没有独立显卡版。

该笔记本电脑配置 8GB 或 16GB 内存，512GB（NVMe SSD）存储，内置 60Wh 电池和 2 个可用于充电的 USB-C 端口（1 个也是 DisplayPort 端口）。此外，还有 1 个 USB-A 3.2 Gen 1、1 个 USB 2.0、1 个 HDMI 端口和一个 3.5 毫米耳机 / 麦克风插孔。MateBook D 16 附带 65W 电源适配器和 USB 数据线。

华为 MateBook 16s 是另一款 16 英寸 Windows 11 笔记本电脑，搭载了 3:2 （2520 x 1680）IPS LCD 显示屏，支持 100% sRGB、1500:1 更高对比度、平均 deltaE 小于 1 的出厂校准。

该笔记本搭载了第 12 代 Intel H 系列处理器，支持 40W TDP。还支持双通道内存和 NVMe SSD。