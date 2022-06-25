深圳华强北部分商户受疫情影响暂停营业，包括电子世界一店二店等

IT之家 6 月 25 日消息，据财联社报道，全国规模最大的电子交易市场 —— 华强北，部分商户受疫情影响暂停营业，其中包括华强电子世界一店二店等。
现场的一位工作人员表示，封闭由 6 月 25 日正式施行，何时解除暂时未知。目前华强北步行街以西的商户已经暂停营业，以东的赛格电子市场等暂时仍在营业。
有网友称，福田华强北区域的华强电子世界片区正在装封控隔离板，周边的几个电子商场最少休市 3 天。
IT之家 6 月 25 日消息，据财联社报道，全国规模最大的电子交易市场 —— 华强北，部分商户受疫情影响暂停营业，其中包括华强电子世界一店二店等。
现场的一位工作人员表示，封闭由 6 月 25 日正式施行，何时解除暂时未知。目前华强北步行街以西的商户已经暂停营业，以东的赛格电子市场等暂时仍在营业。
有网友称，福田华强北区域的华强电子世界片区正在装封控隔离板，周边的几个电子商场最少休市 3 天。
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