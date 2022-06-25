Nothing Phone（1）手机确认不会登陆美国市场发售

IT之家 6 月 25 日消息，近期，一加联合创始人 Carl Pei 打造的 Nothing Phone（1）宣布采用邀请制发售，Carl Pei 称，由于初期产量不足，邀请制能让最需要购买的用户更快的买到。Carl Pei 还解释称，对于智能手机这样复杂的产品，需要一些时间来提升产量，后续产量提升后，将正常销售。

Nothing 通过 StockX 发起了 100 台限量版 Nothing Phone （1）独家拍卖。需要注意的是，并没有北美运营商在受支持的名单上。Nothing 在给 PCMag 的一份声明中确认 Nothing Phone （1）不会登陆美国市场销售。

“虽然我们很乐意将 Nothing Phone （1）带到世界各地的社区，但我们专注于本土市场，包括英国和欧洲，我们与当地领先的运营商建立了牢固的合作伙伴关系。如你所知，推出智能手机需要很多时间，从确保手机获得该国蜂窝技术支持，到运营商合作伙伴关系和当地监管，而且由于我们仍然是一个年轻品牌，因此我们需要对其采取战略性措施。”

美国运营商 Verizon 不允许不在其白名单上的手机进入网络。同样，AT&T 仅对部分手机启用支持 VoLTE。这实际上是一项禁令，如果没有 VoLTE，用户的手机将需要降到 3G 网络才能拨打电话，而 AT&T 在今年 2 月关闭了 3G 网络。T-Mobile 更加开放，但它没有使用与欧洲运营商相同的所有频段，因此覆盖范围参差不齐。

Nothing 没有在美国推出智能手机的计划，但首先需要至少有一家主要运营商支持。创始人 Carl Pei 表示，OnePlus 6 是前公司一加在美国和加拿大销售的第一款产品，并支持多家运营商，但并非全部。

爆料显示，Nothing Phone (1) 将配备 6.43 英寸 Full HD+ AMOLED 显示屏，支持 90 Hz 屏幕刷新率和 HDR10+。手机内置高通骁龙 778G+ 处理器和 Adreno 642 GPU，还具有 8GB 内存和 128GB 存储空间。配备 5000 万像素的主摄像头，可能会采用 4500mAh 电池，支持通过 USB Type-C 充电端口进行 45W 快速充电。

Nothing Phone (1) 手机将在 7 月 12 日正式上市。