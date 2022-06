Nothing Phone（1）手机确认不会登陆美国市场发售

IT之家 6 月 25 日消息,近期,一加联合创始人 Carl Pei 打造的 Nothing Phone(1)宣布采用邀请制发售,Carl Pei 称,由于初期产量不足,邀请制能让最需要购买的用户更快的买到。Carl Pei 还解释称,对于智能手机这样复杂的产品,需要一些时间来提升产量,后续产量提升后,将正常销售。

Nothing 通过 StockX 发起了 100 台限量版 Nothing Phone (1)独家拍卖。需要注意的是,并没有北美运营商在受支持的名单上。Nothing 在给 PCMag 的一份声明中确认 Nothing Phone (1)不会登陆美国市场销售。

“虽然我们很乐意将 Nothing Phone (1)带到世界各地的社区,但我们专注于本土市场,包括英国和欧洲,我们与当地领先的运营商建立了牢固的合作伙伴关系。如你所知,推出智能手机需要很多时间,从确保手机获得该国蜂窝技术支持,到运营商合作伙伴关系和当地监管,而且由于我们仍然是一个年轻品牌,因此我们需要对其采取战略性措施。”

美国运营商 Verizon 不允许不在其白名单上的手机进入网络。同样,AT&T 仅对部分手机启用支持 VoLTE。这实际上是一项禁令,如果没有 VoLTE,用户的手机将需要降到 3G 网络才能拨打电话,而 AT&T 在今年 2 月关闭了 3G 网络。T-Mobile 更加开放,但它没有使用与欧洲运营商相同的所有频段,因此覆盖范围参差不齐。

Nothing 没有在美国推出智能手机的计划,但首先需要至少有一家主要运营商支持。创始人 Carl Pei 表示,OnePlus 6 是前公司一加在美国和加拿大销售的第一款产品,并支持多家运营商,但并非全部。

爆料显示,Nothing Phone (1) 将配备 6.43 英寸 Full HD+ AMOLED 显示屏,支持 90 Hz 屏幕刷新率和 HDR10+。手机内置高通骁龙 778G+ 处理器和 Adreno 642 GPU,还具有 8GB 内存和 128GB 存储空间。配备 5000 万像素的主摄像头,可能会采用 4500mAh 电池,支持通过 USB Type-C 充电端口进行 45W 快速充电。

Nothing Phone (1) 手机将在 7 月 12 日正式上市。