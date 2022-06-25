吉利旗下睿蓝 7、睿蓝 9 首发亮相重庆车展，杀入换电领域

IT之家 6 月 25 日消息，今年 1 月，吉利汽车宣布与力帆科技订立成立的合资公司已完成工商注册登记手续，取得中国重庆两江新区市场监督管理局颁发的营业执照。合资企业名为重庆睿蓝汽车科技有限公司（即“睿蓝汽车”）。

随着今天 2022 重庆车展开幕，睿蓝汽车品牌旗下首款产品睿蓝 7 概念车及睿蓝汽车旗下中大型 SUV—— 睿蓝 9 正式亮相。此外，睿蓝枫叶 80V PRO 也正式开启预售。

这款新车定位于纯电中大型 SUV，内部采用 2+2+2 的 6 座布局，采用换电形式，基于水晶架构打造而来。

值得一提的是，睿蓝汽车 6 月 21 日公布了全新的品牌标识，并正式宣布入局新能源换电赛道。官方分别从品牌战略、换电技术架构、睿蓝换电生态等不同层面，表达了未来在新能源市场的业务布局，并表示在未来 3 年至少推出 6 款换电汽车以覆盖全域车型。

除此之外，还有一款睿蓝 7，新车定位纯电动 A + 级 Coupe SUV，外观设计简洁，贯穿式头灯组搭配封闭式格栅，符合当下电动车流行的设计风格，侧面拥有双色的车顶和溜背造型，尾部设计与前脸呼应。

动力上，睿蓝 7 搭载前驱 / 后驱 / 四驱等多种动力组合，四驱版 4.9 秒即可“破百，CLTC 续航 550-750km，支持换电。此外，新车还搭载多枚激光雷达，可实现 L3 级自动驾驶等，而且该车还是首款实现 AVBS 自主代客换电功能的 A 级 SUV。

据介绍，睿蓝 9 近日就会开启盲订，上市时间早于睿蓝 7。此外，官方表示睿蓝汽车将快速推动换电站建站与渠道布局，2022 年底将完成 200 余座换电站的投站。

睿蓝枫叶 80V PRO 延续此前的 80V 的造型风格，只是在内饰方面新车进行了全面革新，定位 6 座紧凑型 MPV，新车预售区间为 16.48-17.98 万元。

动力方面，睿蓝 80V PRO 搭载一台永磁同步电机，电机最大功率为 100kW，峰值扭矩 230N・m，车辆最大续航里程 480km，并且采用了换电形式。