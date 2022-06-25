SUSE Euler Linux 2.0 正式发布，基于 openEuler 22.03 LTS 构建（附更新内容）

IT之家 6 月 25 日消息，据 openEuler 报道，近期，SUSE 正式发布 SUSE Euler Linux 2.0。它是基于 openEuler 22.03 LTS 构建的企业级 Linux 操作系统，完全由中国团队打造，能够为中国本土企业提供量身定制的、更加安全可靠的服务。

服务器操作系统是关键 IT 基础设施，SUSE 一直致力于为客户提供企业级 Linux 产品以及 7x24 不间断支持服务，为其关键业务保驾护航。SUSE Euler Linux 2.0 能够满足客户的多样化需求，尤其针对电信和企业核心业务等数据中心场景进行了大量的优化和增强。

SUSE Euler Linux 2.0 的特性包括：

一流的软硬件生态

SUSE Euler Linux 2.0 南向对接 Intel 和 Arm 架构的主流处理器，包括 Intel 的下一代 Sapphire Rapids 架构芯片、华为鲲鹏 920 和飞腾 S2500，并内置大量常用硬件的最新驱动；北向对接客户的关键应用和业务场景，包括数据库、容器、大量的开源软件以及行业应用。可带来更加灵活的硬件和应用部署选择，降低业务集成的风险，并大幅提高可靠性。

高效的网络和存储性能

大数据时代，10G、40G、甚至 100G 网络带宽的高并发数据流成为常态，如何应对由此带来的网络和存储挑战是现代数据中心架构设计的重要考量点。SUSE Euler Linux 2.0 引入了大量的 TCP 协议性能优化，在部分场景下可带来高达 10% 的吞吐量提升；同时借助多路径 TCP 协议，进一步增强了网络并发能力和负载均衡。

存储方面，SUSE Euler Linux 2.0 引入了 Bcache 块存储加速技术，充分利用 SSD 固态盘作为缓存，以解决传统 HDD 硬盘小文件读写慢的问题。

面对传统网络存储存在的各种性能和可靠性挑战，SUSE Euler Linux 2.0 提供基于 RDMA 的网络块存储解决方案。利用 RDMA 的底层承载技术，可以实现超高的网络吞吐能力和极低的网络时延；同时结合多路径 RDMA 技术，进一步提升吞吐量并增加可靠性。

超长生命周期支持

SUSE Euler Linux 2.0 基于欧拉开源社区首个社区共建长周期版本 openEuler 22.03 LTS 开发，可以提供超长生命周期支持，保障企业核心业务的长期平稳运行。它采用 5.10 版本内核，集成社区最新的稳定版本补丁、上游最新的性能增强以及 openEuler 内核的各项优化，在稳定性和性能上取得平衡。

增强的容器和虚拟化支持

SUSE Euler Linux 2.0 支持最新的虚拟化组件 qemu 和 libvirt，并集成社区的大量增强；还支持最新的容器组件，包括 docker、iSula、runc、containerd 等。客户无论部署传统业务，还是云原生业务，都可以在 SUSE Euler Linux 2.0 上使用。

国密算法 AVX 加速

国密算法迅速崛起，金融领域正在引入 SM2、SM3、SM4 等算法，逐步替换原有的 RSA、ECC 等国外算法。现有银联银行卡联网、银联 IC 两项规范也都提出了国密算法相关要求。AVX 是 Intel 处理器的高级向量扩展指令集，SUSE Euler Linux 2.0 充分利用这些处理器能力对国密算法进行加速，在提供安全可靠的业务处理能力的同时，确保服务器的性能和客户体验。