软银孙正义：ARM 最有可能在纳斯达克上市

IT之家 6 月 25 日消息，英国《金融时报》此前曾报道称，政府官员们正在考虑迫使 ARM 在伦敦上市。周三，当被问及“政府是否会利用新的国家安全权力，试图迫使软银旗下的 ARM 在伦敦上市”时，约翰逊的发言人称：“我不知道有任何计划去这样做。”

软银集团 (SoftBank Group) 创始人兼 CEO 孙正义于 6 月 24 日重申，软银旗下矽智财大厂 ARM 最有可能在纳斯达克 NASDAQ 上市，但他强调尚未做出决定。

IT之家了解到，ARM Holdings 是一家总部位于英国的半导体知识产权（IP）提供商，是日本是软银集团旗下的半导体设计与软件公司，全球总部位于英国剑桥，北美总部位于美国圣何塞，所设计的芯片架构用于全球约 95% 的智能手机中。

旗下主要的产品是 ARM 架构处理器及相关外围组件的电路设计方案，产品以知识产权核授权的形式与相应的软件开发工具一起向客户销售。

在 2016 年软银以 320 亿美元收购 ARM 之前，ARM 一直在伦敦和纽约两地上市。

今年 2 月，当英伟达收购 ARM 交易失败后，软银宣布计划在 2023 年 3 月之前让 ARM 重新上市。软银 CEO 孙正义当时表示，ARM 可能在美国纳斯达克上市，而非英国本土。