大学生暑假换机热，ROG 明星产品幻 16 翻转版 / 幻 13 / 幻 X 预约

IT之家6 月 26 日消息，ROG 旗下的幻系列一直是全能本这个品类中的翘楚，幻系列普遍拥有轻薄的机身、强劲的性能和出彩的设计，在这个高考后的购机潮中非常适合准大学生们选购。6 月 26 日，ROG 新品幻 16 翻转版开启预约，幻系列幻 13 和幻 X 也开启了 12 期分期免息的特惠预约。这里为大家推荐几款笔者觉得不错的明星产品。

ROG 幻 16 翻转版 幻系列旗舰全能本新品

幻 16 翻转版堪称最强 Mini LED 屏全能本。它可通过 360° 两段式转轴设计解锁四种全能使用模式。ROG 幻 16 翻转版搭载 Mini LED 面板的 ROG 星云原画屏，16 英寸拥有 2.5K 分辨率，165Hz 刷新率，100% DCI-P3 广色域覆盖，1100 尼特峰值亮度，升级支持 4096 压感级触控，在平板模式下也可以轻松触控操作。

配置方面，ROG 幻 16 翻转版采用拥有 8 核心 16 线程规格的 AMD 锐龙 9 6900HS 处理器，搭载 125W NVIDIA GeForce RTX3070Ti 笔记本电脑 GPU，支持双显三模显卡切换。是妥妥的游戏本级性能。虽然性能如此强大，但它仍薄约 19.4mm，轻约 2.2KG，标配 90Wh 大电池，支持 100W PD 快充。

如果你是一个对便携性和性能都有需求的创意工作者的话，幻 16 翻转版会成为你强劲的生产力工具。幻 16 翻转版将于 6 月 26 日开启预约，30 号 20 点开售。感兴趣的话可以先预约一下。

ROG 幻 13

幻 13 是笔者自己正在使用的一款超轻薄全能本。也是目前 13 英寸唯一的性能小钢炮。作为最强性能 13 英寸轻薄本，它搭载了 R7 6800HS 的新款处理器 + UMA 集显（可选配 RTX 独立显卡版本），并且还支持无损连接 XG 显卡拓展坞。

幻 13 更出彩的地方在于它独特的翻转屏形态。这块 360 度翻转 120Hz 触控屏通过了 Pantone 色彩认证，支持 Adaptive Sync 技术，为用户提供优质的显示效果，还可以自由在笔记本、平板、帐篷等模式间切换，适配多种室内外场景。

ROG 幻 13 还拥有背光键盘、杜比全景声音效、62Wh 大容量电池、Wi-Fi6 无线网络、指纹识别、高清摄像头等实用设计，强大的性能与创新设计造就出了这款轻薄全能本。目前幻 13 已经开启预约，最低到手仅需 7999 元，还可享受 12 期分期免息，另还有多个配置版本可按需选择。有便携和性能需求的可以考虑一下。

ROG 幻 X

幻 X 的最大特点，就是它的二合一形态了，和 Surface 这类二合一一样，幻 X 的主体就是一块 13.4 英寸大小、16:10 比例、1920*1200 分辨率、120Hz 刷新率、支持 100% sRGB 色域的触摸屏，这块屏同样也支持 4096 级压感，可以兼容 ASUS Pen 和 Surface Pen。

性能方面更是冠绝群雄。ROG 在这样一块小小的铁板里塞下了游戏本级别的 i9-12900H+RTX 3050Ti，想要更强的性能的话，也可以使用幻 X / 幻 13 / 幻 16 翻转版支持的 XG 显卡拓展坞。同时它也支持双显三模显卡切换功能，在续航和性能间获得更好的平衡。

如果你对最强性能二合一轻薄本有偏爱的话，不妨前去选购体验信仰设计和未来体验 。目前幻 X i5 集显版预约价格 8999 元起，i7 独显版售价 11499 元起，同样支持 12 期分期免息。

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