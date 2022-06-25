英特尔定制型 DDR5 出现，高玩在 12 代酷睿上将内存超频至 10224MT / s

IT之家 6 月 25 日消息，自从支持 DDR5 内存的 12 代酷睿首发之后，频率更高的 DDR5 也成了高玩们冲击极限的新玩物，上个月有大佬联合华硕将内存超频记录刷至 10110MHz，现在 @hicookie 联合技嘉再次突破了这一纪录。

此次测试中，他的 12900K 仅启用了 2 个 P 核，主频为 2.1 GHz。此外，他使用了一种定制的 DDR5 内存，从而将其超频到了 10224MHz（实际 5111.7MHz），足足提升了 61.7MHz，时序采用了 46-57-46-103。

值得一提的是，他使用的是 Gigabyte Z690 AORUS Tachyon 主板。据称，该主板专为超频和液氮而设计，可以达到比标准设置更高的频率。

据介绍，这种 DDR5 内存是 Intel 定制的型号，正面 PCB 上的电容被改动到了背面，从而可以安装液氮散热，所以最终实现了新的超频记录。

4 月底，微星团队率先将 DDR5 内存超频到了 DDR5-10004MT / s，5 月初，技嘉团队成功超到了 10022 MT /s。上个月底 ROG 的 DDR5-10100 新纪录又将 DDR5 的频率大幅提高，现在这一数字又来到了 10224，可谓迅速。

IT之家了解到，目前市面上的主流内存为 DDR5-4800，超频型号有 DDR5-5200、5600、6400 等。不过，目前已经有内存制造商宣布他们计划在未来推出 10-12 GT / s 的 DDR5 内存。

《DDR5 内存超频新纪录：ROG 主板 + 芝奇内存超频至 DDR5-10100》