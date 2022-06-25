首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 智能汽车>新能源汽车

高合汽车 HiPhi Z 展示：中控屏支持旋转，现已开启预约

2022/6/25 18:33:49 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
评论：

IT之家 6 月 25 日消息，高合汽车发布了一段最新的预告片，其中就展示了 HiPhi Z 的内饰部分，官方透露这台车已经是量产版本。但很可惜，这台车没有在重庆车展上亮相。

IT之家了解到，这款车已经在全国范围内开启预约，并且在深圳、广州、成都、上海、杭州、苏州、北京、西安、郑州、宁波、青岛开启展示。

这款车车内座舱设计充满科技感，例如该车取消了仪表盘，取而代之的是 HUD + 中控屏，而且中控多媒体显示屏背后只有一根机械臂，所以除了可 90° 旋转外，还能做一些多维度的动作，比如跟着某个音乐节奏一起摇摆、旋转，还可以向驾驶员一侧倾斜。

内饰方面，新车采用了双辐式方向盘内嵌全液晶仪表盘的设计，，两侧后视镜也换成了传统设计。后排座椅倾角比较大，扶手处也有触控设计。

从之前的预热来看，新车将会配备一款与原型车造型不同的轮圈，而且会拥有比较低趴的车身姿态，还有悬浮式车顶设计的加持。与此同时，新车在侧裙、车顶等处将会融入紫色设计元素，可以与车身配色形成鲜明的反差。

车尾部分，新车采用了分体式尾灯组设计，上方配备的是贯穿式灯带，而下方的灯组内部则集成了类似 X 型灯组，光源分布十分密集，科技感满满。

目前还没有关于这款车型更多的信息，此前有媒体预计这款车在 60-100 万之间，有望在年内 11 月份首批交付。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：高合

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用