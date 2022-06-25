哪吒 S 耀世版线下首秀：展翼式前门，“四屏”互动座舱

IT之家 6 月 25 日消息，今日，重庆车展正式开幕。哪吒汽车旗下哪吒 S 耀世版、哪吒 S・耀 1100 增程、哪吒 U・智亮相。其中，哪吒 S 耀世版首次线下亮相，并首次“开车门”对外展示车内。

IT之家了解到，哪吒 S・耀是哪吒汽车基于山海平台打造的首款车型，将于年内上市。哪吒 S 耀世版轴距 2980mm，采用经典轿跑车身比例外形，拥有 1.36 宽高比、470mm 低重心与 50:50 前后轴荷配比，搭载由 275 颗 Led 灯珠组成的“锋锐”灯语系统。

设计方面，哪吒 S 耀世版配有可支持电动开启、电吸关闭的“猎翼”展翼式前门，还配备“活力绿”制动卡钳、专属耀世版标识、专属碳纤维尾翼、专属极夜绿车色等多种专属标识。

本次车展上，哪吒 S・耀首次“开车门”展示内部细节，配备 17.6 英寸 2.5K 中控屏、AR-HUD 增强现实抬头显示系统、12.3 英寸副驾专属影音屏、13.3 英寸隐藏式仪表盘，实现四屏交互。同时，哪吒 S・耀几乎所有控制按键集成在屏幕里，四个车窗玻璃的升降、后排出风口调节也都采用触控设计。

此外，哪吒 S・耀还提供“语音 + 触摸”之外的隔空交互方式 —— 手势控制，搭载 720° 哪吒定制环绕音响，功放最大输出 1216W，还包含可播放独立音源的主副驾头枕音响。

作为哪吒汽车的智能旗舰，哪吒 S・耀提供 TA PILOT 4.0、TA PILOT 3.0 两种选择。其中，TA PILOT 4.0 智能驾驶系统应用可实现 200TOPS 算力的华为 MDC 计算平台。TA PILOT 3.0 智能驾驶系统配备了 5 颗毫米波雷达、11 颗摄像头，能实现智能领航辅助（NNP）、记忆泊车（NTP）、魔法召唤（NMS）等多种智能驾驶辅助功能。

哪吒 S・耀搭载前双叉臂独立悬架、后五连杆独立悬架的运动化底盘，风阻系数为 0.216Cd。哪吒 S 耀世版纯电版续航里程 CLTC 650km；哪吒 S・耀 1100 增程 NEDC 综合续航里程达到 1100km，纯电 NEDC 续航里程 300km。

6 月 6 日，哪吒 S 耀世版启动预售，售价 33.88 万元。截至 6 月 21 日，哪吒 S 耀世版订单 683 台，其他版型订单 4533 台。