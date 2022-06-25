开发近十载，消息称育碧海战游戏《碧海黑帆》将于 7 月正式定档

IT之家 6 月 25 日消息，经过长达十年的开发过程中，《碧海黑帆》经历了多次跳票、重启以及关于负面工作文化和歧视的指控。

但现在，育碧海战游戏《碧海黑帆》终于要来了，官方上个月已经表示即将开启 B 测，现有可靠的消息人士称育碧将于下月官宣。

如果属实，则代表这款大家期待已久的游戏有望会在育碧本财年（截至 2023 年 3 月）发售。

爆料人士 @Tom Henderson 最近表示，育碧“规模相当大”的游戏《碧海黑帆》将在 7 月 4 日这一周“重新发布”，届时将公布游戏的发售日、实机演示、玩法以及其它的额外细节等。

IT之家曾报道，《碧海黑帆》是一款由育碧制作的海盗题材的游戏，最初是作为《刺客信条：黑旗》的衍生作品开发的。游戏的主题是近代背景下的风帆战舰大战，支持 PVP 和 PVE 玩法，此外游戏可能还会有海怪大战模式。

《碧海黑帆》目前已在巴西和韩国通过了 Xbox Series X / S, PS5, PC 和 Stadia 的分级认证，这或许意味着游戏的最终发售日已经近在眼前了。当然，Xbox One 和 PS4 版本没有出现在同一个列表中，相应版本或已取消。

《碧海黑帆》由育碧新加坡工作室进行开发，但是开发过程并不顺利，制作过程中出现了许多问题。

消息人士透露，《碧海黑帆》项目始于 2013 年，育碧最初对它的定位是《刺客信条 4：黑旗》的一个多人扩展包，但没过多久它就演变为一款完整的网游衍生作品，代号是“黑旗：无限”（Black Flag Infinite），后来又进化成了一款全新的海战游戏。

据悉，育碧在在 2017 年的 E3 上首次公开了这款作品的一些细节，表示发布日期定在 2018 年底，但后续又推迟到 2019 年，然后是 2020 年 3 月，然后是 2022 年 3 月前的这一财年。

有的人认为，《碧海黑帆》（Skull & Bones）这个项目从一开始就受到了诅咒，有的人认为是开发者们毫无方向。“没人知道他们究竟在干什么。”一位前开发者说。

上个月，育碧表示这款游戏将在截至 2023 年 3 月 31 日的下半财年发布，并且最近这是一款“多人游戏优先”。

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IT之家了解到，《碧海黑帆》PC 版已于 4 月 29 日到 5 月 2 日进行过保密技术测试，要求硬件为 GTX 1080 Ti 11GB 及以上。