小米 12S Ultra 曝光：徕卡加持、雷军签名，“移动影像新时代的决定性瞬间”

IT之家 6 月 25 日消息，多位数码博主发现，小米在线下铺货的小米 12 Ultra 实际名称为小米 12S Ultra，似乎是对应另外两款机型 —— 小米 12S、小米 12S Pro，共同组成三款小米 12S 系列。

从之前的情报来看，三款新机似乎都是基于高通骁龙 8+ Gen1 新旗舰平台，而小米 12S Pro 还将提供天玑 9000 版本，值得期待。

从 @完美编排数码 放出的图片来看，小米 12S Ultra 将提供多种配色，而该机的名片（可能是说明书或介绍信）上还印有“移动影像新时代的决定性瞬间”的字样，以及上小米和徕卡双方的 Logo，寓意小米与徕卡影像战略合作的第一次结晶。

值得一提的是，卡片上还有小米科技创始人、董事长兼首席执行官雷军和徕卡相机全球董事会主席 Dr. Andreas Kaufmann 的亲笔签名。

从之前的爆料来看，小米 12S Ultra 将会采用 6.7 英寸 Quad HD+ 分辨率 120Hz 刷新率的 AMOLED 屏，支持 LTPO 技术，将搭载高通骁龙 8+ Gen 1 移动平台，内置 4800mAh 电池，并支持 67W 有线快充和 50W 无线闪充。

此外，小米 12S Ultra 预计将配备 12GB 的 LPDDR5 RAM 和 512GB 的 UFS 3.1 存储，前置 20MP 摄像头，后置 5000 万主摄、4800 万超广角和 4800 万潜望长焦 ，而且还是与徕卡联合打造的影像系统，加入徕卡影像算法，支持 ToF 和激光自动对焦，预装 Android 12 系统。

不出意外的话，我们将会在下周看到小米官宣这款新机，IT之家届时将为大家带来更多报道，敬请期待。

《曝小米 12 Ultra 将于 7 月 5 日发布：徕卡影像新旗舰》