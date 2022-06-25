零百加速低于 2 秒，福特高性能纯电动 SuperVan 全球首秀

IT之家 6 月 25 日消息，在近日举行的 2022 年英国 Goodwood 速度节上，福特全新厢式货车“Ford Pro 高性能纯电动 SuperVan”全球首秀。

福特公布的信息显示，新车装载四台电机、50kWh 容量的液冷电池包以及一套专属操控系统，总输出功率约 2000 马力，零百公里加速时间低于两秒。Ford Pro 高性能纯电动 SuperVan 提供了多种驾驶模式可供选择，也搭载了与福特量产电动车型类似的制动能量回收技术。

这款新车由福特全球性能车团队（Ford Performance）与奥地利 STARD 赛车公司秘密研发，外观设计来自福特德国科隆设计中心。

此外，新车以赛车型结构搭配 E-Transit 纯电动全顺商用车底板，同时采用了钢制立体框架以及轻型复合材料的车身面板，配备定制款 50kWh 液冷电池组，用标准电动汽车快充充满电约需 45 分钟，驾驶舱内的触摸屏则可显示充电进程和电池电量。

IT之家了解到，福特汽车表示，四台电机的全驱系统输出约 2000 马力动力，零百公里加速低于 2 秒，使其成为有史以来速度最快的 SuperVan，当然也是最清洁的。

驾驶模式方面，通过触摸屏，车主还可选择不同的驾驶模式来适应不同的驾驶场景，包括公路模式、赛道模式、直线加速模式、漂移模式、拉力赛模式等。