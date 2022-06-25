何小鹏官方吐槽：自家汽车自动驾驶体验不够好，智商好像下降了一代

IT之家 6 月 25 日消息，自动驾驶技术现在是什么水平？关于这个问题，小鹏汽车董事长何小鹏表示，他和小鹏汽车负责自动驾驶的团队一起体验了一版研发中的城市 NGP 工程版，并给出了自己的看法。

在视频中，何小鹏一路吐槽体验不够好，遇到大车智商好像下降一代，比我开车的效率要低，最后直呼“受不了了”。当然，这个视频只是预告片，真正的城市 NGP 如何还需要等到下周一才能获悉。

NGP 全称为自动导航辅助驾驶，是小鹏汽车 XPILOT 3.0 自动驾驶辅助系统产品。依托 NGP，车辆可以基于用户设定的导航路线，实现从 A 点到 B 点的自动导航辅助驾驶。

IT之家了解到，NGP 自动导航辅助驾驶开启后，可显示车辆周围 360° 视角、环境模拟、限速指示、施工提醒等。

目前国内的车企都在开发自家辅助驾驶系统，例如蔚来 NOP，小鹏 NGP，理想 NOA。

小鹏汽车 6 月 21 日宣布，历史累计交付量于本周正式突破 20 万台。自 2018 年 12 月启动首款车型交付以来，小鹏汽车不断刷新增长速度，于 2021 年 10 月累计交付量突破十万台。

据悉，小鹏汽车城市 NGP 将在获得城市高精地图等相关审批后推送，并逐步增加覆盖的城市数量；搭载下一代智能辅助驾驶平台的小鹏 G9 也将在三季度正式上市发售和规模投产，四季度实现规模交付；明年小鹏汽车还会推出基于新平台的 2 款新车。