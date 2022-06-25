十年历史、全球首款 DX12 显卡 AMD Radeon HD 7970 获推 Win10 Adrenalin 22.6.1 WHQL 驱动更新

IT之家 6 月 25 日消息，2011 年 12 月，AMD 面向全球发布了新一代 HD7000 系列显卡，率先面市的是单芯旗舰产品 MD Radeon HD7970，这也是业界第一款 28nm GPU、业界第一款 PCIe 3.0 接口的显卡，同时它也是世界上第一款 DX12 GPU，基于当时全新的 GCN 架构。

十年多的时间之后，AMD 即将推出其全新旗舰产品 Radeon RX 7000 系列，性能跨越数倍。作为参考，RX 6950 XT 几乎是 HD 7970 的 7 倍。所以，十年之后，AMD RDNA 3 的“Radeon RX 7000”系列产品将会为我们带来什么样的惊喜呢？大家不妨期待一下。

值得一提的是，AMD 从去年开始就停止了 Radeon HD 7000 系列以及整个 GCN 系列的驱动程序支持，但该公司还是悄悄地为其旗舰 HD 7000 卡 Radeon HD 7970 发布了最新的驱动程序。

现在，AMD Radeon HD 7970 已经获得了 Windows10 最新的 Adrenalin 22.6.1 WHQL 驱动程序更新。

IT之家了解到，AMD Radeon HD 7970 目前仅有 Windows 10 64 位版本的 Adrenalin 22.6.1 WHQL 驱动。而且，AMD 没有给出任何发行说明，只知道新版本旨在修复与 Windows 7 相关的安装问题。

有趣的是，虽然 AMD 这一版本主要是为 Win7 修复 Bug 的一次更新，但 AMD 并没有为 Radeon HD 7970 推出新的 Windows 7 驱动。因此，这一 Adrenalin 驱动似乎表明 AMD 发现了一些 Win10 上的漏洞而不得已进行了修复。