华为推出 IdeaHub Board 2 65 英寸协作平板，众测价 10268 元

IT之家 6 月 25 日消息，华为现推出了一款 65 英寸 4K 智能白板，官方定位教育 / 办公协助平板，支持书写投屏、一碰投屏等功能。

HUAWEI IdeaHub Board 2 可实现 35ms 超低延时书写，支持一键投屏，还支持 Windows 和安卓双系统，正式价 12298 元，众测价 10268 元（落地支架版 12698 元）。

据介绍，这款平板搭载 4 核处理器，辅以 4+32GB 存储，采用了 D-LED 屏，拥有 4K 分辨率、10.7 亿色（8bit+FRC），支持 AG 防眩光、光学防蓝光，亮度 > 350cd / m2，长宽高约为 1485*92*893mm。

华为 IdeaHub Board 2 采用了双音腔沉浸式立体声场，可实现 100Hz~20kHz 宽频域，Max.95dB 声压，响度更大，声音更清晰。

其他方面，它采用了双 Wi-Fi 模块设计，支持投屏码、投屏器、有线等多投屏方式，支持反向控制，大屏翻页、批注等操作，而且前置 Type-C、USB3.0 接口，可外接摄像头、拾音麦等终端，内置 Andorid9，Windows10 双系统，支持一键切換，无需插拔 OPS，而且内置应用市场 IdeaHub 专区，提供 100 + 大屏应用深度适配。

值得一提的是，这款平板还拥有企业级信息安全性能，支持硬件防复改、安全启动和运行，通过 CCRC EAL2 + 高等级安全认证。