地下 700 米的巨型“乐高”！江门中微子实验中心探测器不锈钢主结构完成现场安装

IT之家 6 月 26 日消息，据中国科学院高能物理研究所消息，6 月 24 日，江门中微子实验（JUNO）地下 700 米的实验大厅内，中心探测器不锈钢主结构最后一个拼装单元吊装合拢，标志着中心探测器不锈钢主结构安装工作顺利完成。

据介绍，江门中微子实验核心探测设备 —— 中心探测器位于地下实验大厅内 44 米深的水池中央，其不锈钢主结构设计采用直径约 41 米的球形网壳结构形式，也称作不锈钢网壳，作为探测器的主支撑结构，它将承载 35.4 米直径的有机玻璃球、两万吨液体闪烁体、两万只 20 英寸光电倍增管、两万五千只 3 英寸光电倍增管、前端电子学、电缆、防磁线圈、隔光板等诸多关键部件。

不锈钢主结构由预制的焊接 H 型钢通过 12 万套高强螺栓拼接而成，结构制造精度要求非常高，连接孔与环槽铆钉的安装间隙不超过 1 毫米，球形网壳网格拼装精度小于 3 毫米，是目前国内最大的单体不锈钢主结构。

不锈钢主结构的合拢也意味着有机玻璃球现场安装的开始，中心探测器结构中的有机玻璃球直径 35.4 米，壁厚 120 毫米，重 600 多吨，是世界上最大的单体有机玻璃结构，生产和建造在国内外都无先例，如何突破传统工艺，在短期内顺利完成这一球体建造是项目组面临的又一巨大挑战。

IT之家了解到，江门中微子实验是继大亚湾反应堆中微子实验之后，由中国主持的第二个大型中微子实验，2015 年 1 月 10 日在广东省江门开平市金鸡镇启动建设。江门中微子实验中心探测器将是世界上能量精度最高、规模最大的液体闪烁体探测器。