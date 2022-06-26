华硕玩家国度推出无线游戏耳机 Delta S Wireless，支持 AI 降噪

IT之家 6 月 26 日消息，本周，华硕玩家国度推出 ROG Delta S 新款无线耳机，具有 AI 降噪技术和 AI 波束成形麦克风。

IT之家了解到，ROG Delta S 采用 50 毫米的 ASUS Essence 驱动单元，具有低延迟的 2.4GHz 和蓝牙模式，前者传输范围可达 25 米。

华硕称，Delta S Wireless 内的 AI 波束成形麦克风创造了一个声学区域，针对用户嘴前的 40° 区域，并过滤掉来自其他方向的干扰性背景噪音，以获得清晰的语音接收。此外，AI 降噪技术可以减少超过 5 亿种背景噪音，如说话声、键盘声和鼠标点击声，降幅高达 95%。

这些技术结合在一起，能够更清晰、更自然地呈现人类的声音，并将失真降到最低。Delta S Wireless 还采用隐蔽式麦克风设计，消除了一些吊杆麦克风的常见问题，如声音爆裂等。

Delta S Wireless 提供长达 25 小时的电池续航，支持快速充电，只需 15 分钟的快速充电就能使用 3 小时。

Delta S Wireless 仅重 318 克，采用符合人体工程学的 D 型耳垫，与人的耳朵形状紧密结合，减少了 20% 的不必要的接触面积，使其更加舒适，目前官方还未公布新耳机的上市时间和售价。