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30 余款杀毒软件被 Adobe Acrobat Reader 阻止：无法扫描其加载的 PDF 文档

2022/6/26 10:06:50 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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感谢IT之家网友 Coje_He 的线索投递！

IT之家 6 月 26 日消息，根据 Minerva 实验室发布的一份安全报告称，Adobe 公司正在阻止大量杀毒软件扫描由其 Adobe Acrobat Reader 应用程序加载的 PDF 文件。

Adobe Acrobat DC PDF software | Adobe Acrobat

报告显示，Adobe 正在阻止大约 30 种不同的杀毒软件扫描加载的 PDF 文件。这个名单就像安全公司的名人录，包括了趋势科技、迈克菲、赛门铁克、ESET、卡巴斯基、Malwarebytes、Avast、BitDefender 和 Sophos 等一众主流杀软厂商的产品。但微软旗下的 Microsoft Defender 是一个例外，其仍可正常扫描 Adobe Acrobat Reader 加载的文档。

被阻止的杀毒软件产品被拒绝访问加载的 PDF 文件，这意味着恶意代码在加载阶段无法被杀毒软件检测或阻止，Minerva 实验室指出，这种屏蔽“有可能是灾难性的”。

Minerva 实验室联系了 Adobe，Adobe 称，“这是由于与 Adobe Acrobat 对 CEF 的使用不兼容，CEF 是一个基于 Chromium 的引擎，具有限制性的沙盒设计，可能导致稳定性问题。”

换句话说，Adobe 选择通过阻止安全进程来解决稳定性问题。Minerva 实验室指出，Adobe 没有选择彻底解决上述稳定性问题，而是选择了一个临时的方案，这个方案会导致恶意软件对用户的攻击。

Adobe 证实，其正在与安全产品的供应商合作，以解决上述不兼容的问题，并“确保 Acrobat 的 CEF 沙盒设计在未来有适当的功能”。

IT之家附被 Adobe Acrobat Reader 屏蔽的杀软产品名单：

Trend Micro, BitDefender, AVAST, F-Secure, McAfee, 360 Security, Citrix, Symantec, Morphisec, Malwarebytes, Checkpoint, Ahnlab, Cylance, Sophos, CyberArk, Citrix, BullGuard, Panda Security, Fortinet, Emsisoft, ESET, K7 TotalSecurity, 卡巴斯基、AVG、CMC Internet Security、三星智能安全 ESCORT、Moon Secure、NOD32、PC Matic、SentryBay

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关键词：Adobe杀毒软件病毒

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