填补行业空白，我国首个海洋油气装备制造“智能工厂”投产

IT之家 6 月 26 日消息，今日，中国海洋石油集团有限公司发布消息称，我国首个海洋油气装备制造“智能工厂”—— 海油工程天津智能化制造基地正式投产，这标志着我国海洋油气装备行业智能化转型实现重大突破。

“智能工厂”总面积约 57.5 万平方米，设计年产能为 8.4 万结构吨，拥有总长 1631 米、适合大型海洋工程船舶及浮式生产储卸油装置（FPSO）停靠的优质码头资源。

海洋石油工程股份有限公司董事长于毅称，海油工程天津智能化制造基地大量应用 5G、工业大数据、人工智能等先进技术，实现了从项目管控、车间建造到厂区管理的全流程智能化，为海洋油气装备行业提供可复制、可推广的数字化智能化运营管理模式，也推动了公司运营管理积极向数字化转型。

“智能工厂”采用了自动化立体仓库，拥有数字化智造管理系统，工厂中先进智能生产设备多达 400 余台，实现多流程的智能化，总体生产效率较传统模式可提升 20% 以上，通过智能制造技术应用和各系统的精益集成，有力推动我国海洋装备制造从传统“人力工厂”迈向现代化“智能工厂”。

海油工程高级技师耿孝敏称，“智能工厂”不仅大大减少了人工投入，而且通过智能设备控制输出工艺参数，避免了人为因素产生的质量隐患，提升工艺的同时保障了人员施工安全。

IT之家了解到，该“智能工厂”重点发展油气生产平台及上部模块、浮式生产储卸油装置（FPSO）模块、液化天然气（LNG）模块等高端海工产品，打造集海洋工程智能制造、油气田运维智慧保障以及海工技术原始创新研发平台等功能为一体的综合性基地。