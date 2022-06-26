玩家成功开盖 AMD 锐龙 7 5800X3D 处理器，实测《极限竞速：地平线 5》降温 10℃

IT之家 6 月 26 日消息，一位名叫 Madness 的 PC 爱好者成功完美开盖 AMD 锐龙 7 5800X3D 游戏处理器，并且在游戏测试中运行速度更快，温度更低。

据 Madness 介绍，他使用刀片撬起了 IHS 的边缘，同时通过热风枪施加 150 到 200 摄氏度的温度，然后小心翼翼地揭开了顶盖，并涂上了 Conductonaut 液金导热硅脂。

IT之家了解到，开盖后的锐龙 7 5800X3D 经过测试，配上猫头鹰 ND-D14 散热器，运行《极限竞速：地平线 5》时平均频率由 4436MHz 提升到了 4450MHz，最高温度由 80℃ 降低到了 70℃，效果还是很明显的。

此外，Madness 意外发现锐龙 7 5800X3D 处理器存在第二个空置的 CCD 焊盘，并覆盖了保护涂层。

AMD 锐龙 7 5800X3D 游戏处理器采用 7nm 制程工艺，“Zen 3”核心架构，高达 8 核 16 线程，游戏高速缓存（L2+L3）达 100MB，基础频率 3.4GHz，加速频率可达 4.5GHz。AMD 的 Zen 4 CPU 将于今年晚些时候出货，3D V-Cache 版将紧随其后。