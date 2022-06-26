刘强东案公开听证会举行：女方出庭要求赔偿

IT之家 6 月 26 日消息，据微信公众号“回声声声声”消息，6 月 24 日当地时间下午一点，Jingyao 诉刘强东性侵民事诉讼案在明州首府明尼阿波利斯进行公开听证会（motion hearing），持续四小时，Jingyao 本人全程出席了庭审。

据报道，本次听证会主要围绕一个动议进行：Jingyao 律师提出要增设针对刘强东和京东的惩罚性赔偿（punitive damages）。明州法律规定，惩罚性赔偿需要在案件取证阶段（discovery）之后才可以单独提出申请。据悉，此次听证会律师仍是就程序性问题进行辩论，正式的陪审团审判 (Trial) 将在 2022 年 9 月 26 日或者 10 月 3 日召开。

Jingyao 的律师出示了以下证据，以证明刘强东和京东在明知 Jingyao 从未表达同意 (denied and / or withheld consent) 的前提下的性侵行为，属于蓄意忽略她的权利和安全，符合惩罚性赔偿的条件。证据包括:

1.京东聘请的美国司机的证词（大意）：在车上，司机通过后视镜看到 Jingyao 躲在车后座的角落。司机表示，他在当司机的这几天，看到刘强东是一个非常有权力的人，每个人都对刘强东毕恭毕敬（everyone bows him）。当被问到他是否认为 Jingyao 在车里被性侵的时候，司机说：“我当时没有思考这方面的事情，我想到的是，这个有权力的男人下定决心要得到她（Jingyao）. ”

2.当晚聚餐的日本餐馆女服务员的证词：该女服务员表示，Jingyao 被不断灌酒，满脸通红，很明显属于不适状态，于是这个女服务员主动给 Jingyao 送上了一杯热茶。

3.刘强东的书面证词：他承认，在晚宴和车里，Jingyao 从来没有作出任何行为表示她想要和他发生性关系，他只是觉得 Jingyao 对他非常友好。

4.Jingyao 本人回答问题的视频资料。在视频里，Jingyao 口述她的经历：“(大意）我在晚宴上被灌了许多酒，我乞求 Alice（刘强东助理）帮我叫车送我回家。我被送上车，刘强东开始触碰我，我不断说不、拒绝、抵抗。我在车里，我没地方可以逃，我只能躲在座位的左侧角落....... 我以为我在回家的路上，却被带到了一个别墅。我乞求刘强东和 Alice 把我送回家，当我进入我的公寓的时候，我一直以为除了刘强东，Alice 也全程跟着...... 我从来都没有表达过我是同意的，我不断拒绝。”

京东的动议则是再次申请撇清此事中作为雇主的替代性责任，此外刘强东的律师播放了 Jingyao 扶着刘强东走进她的公寓的视频，并表示：Jingyao 全程都是微笑的，脚步轻快，一直抬起手示意方向，完全不像是刚刚在车里被性骚扰后的样子。

对此，Jingyao 的律师之一在法庭上表示，如果仅凭一段走廊里的录像、一个微笑、一个挽手就能证明性同意，那女性权利就倒退了 100 年。事后采访中，Jingyao 的律师还表示，今天时间不足，有更多的证据和证言将会在陪审团审判中展示，给陪审团和公众还原一个更完整的真相。

IT之家附事件背景：

2018 年 8 月 30 日，刘强东在明尼苏达大学卡尔森管理学院参加项目学习时，与一批朋友、同事到一家日本餐馆吃饭，其中包括 21 岁的当事人 Jingyao，几个小时后，也就是 8 月 31 日凌晨，这位女学生的一位同学及朋友报警表示刘静尧遭强奸。

2018 年 12 月 21 日，明尼苏达州亨内平郡检察官弗里曼 (Mike Freeman) 宣布，经过当地警局彻底调查，认定中国商人刘强东涉嫌性侵的案件，存在着严重的证据问题，检察官办公室决定不以性侵罪起诉刘强东。

2019 年 4 月，当事人 Jingyao 在明尼苏达亨内平县民事法庭对刘强东提起民事诉讼，指控包括意图伤害和殴打、非法限制自由、性侵和殴击，京东为连带被告。2020 年 4 月 6 日，刘强东应诉并递交答辩状。2020 年 4 月 27 日，法官发布判决拒绝京东撇清雇主替代性责任。