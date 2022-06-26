“三层细菌”生物电池问世，小小一块就能连续发电数周

IT之家 6 月 26 日消息，能源来源多样化是减少我们对化石燃料依赖的一个关键部分，而其中一种途径是利用细菌来发电。宾汉姆顿大学的工程师们现在已经开发出一种生物电池，其包含三层不同的细菌种类，它们可以吸收阳光并产生电能。

这个最新的生物电池来自宾汉姆顿大学教授 Seokheun Choi 的长期项目，Choi 多年来一直在研究生物电池，并发现细菌的相互作用可以产生足够的能量，为物联网设备供电几个小时。

然而，几个小时的供电时间还是太短，因此在新的研究中，Choi 着手通过结合相互支持的多个细菌种类来制造更持久的生物电池。新的版本中，Choi 使用了三个细菌系统，所有三个细菌都被放置在不同的腔室中。

研究小组将含有不同细菌的腔室堆叠成三层。最上面一层是光合细菌，它们从阳光中获得能量，产生有机分子，为下面的细菌提供食物。底部是产电细菌，中间的细菌产生一些化学物质，以改善电子传输。

该团队测试了这些生物电池的版本，其尺寸为 3 平方厘米，并发现它们可以一次发电数周。这可以使它们在没有人类监督的情况下，在偏远地区为小型传感器或电子产品供电。当前版本的生物电池并没有产生大量的电力，但就像乐高积木一样，可以非常容易地进行组合和重新配置。根据他们需要使用的设备，人们可以堆叠电池模块以提供所需的电压和电流。

Choi 说，未来版本的工作将侧重于使它们能够漂浮在水面上，并在受损时自我修复。IT之家了解到，该研究发表在《动力源杂志》上。