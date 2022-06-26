神秘火箭撞击月球，形成 29 米宽双坑

IT之家 6 月 26 日消息，去年，天文学家发现了一个正在向月球撞去的神秘火箭。今年 3 月 4 日，神秘火箭撞上了月球，并且产生了两个陨石坑。NASA 月球勘测轨道器（LRO）拍摄到了这个陨石坑，研究人员称，这两个陨石坑部分重叠在了一起，一个直径 18 米，一个直径 16 米，组成了一个最大宽度有 29 米的双陨石坑。

神秘火箭撞击在了赫兹普朗环形山内，形成了双陨石坑。月球勘测轨道器相机（LROC）的主要研究者马克-罗宾逊称，形成双坑十分出乎预料，这表明火箭体在两端都有很大的质量。一般来说，废旧火箭的质量主要在发动机一端，其余部分则主要是一个空的燃料箱。

由于目前并不确定神秘火箭的身份，双陨石坑可能有助于追踪溯源。曾有猜测认为，神秘火箭可能是 SpaceX 猎鹰 9 号火箭的末级，该火箭于 2015 年 2 月为 NASA 和美国国家海洋和大气管理局完成了深空气候观测站（DSCOVR）任务。但进一步的观察和计算否认了这种猜测。

IT之家了解到，目前没有其他火箭在撞击月球后形成双陨石坑，四个阿波罗 SIV-B 陨石坑的轮廓不规则（阿波罗 13、14、15、17），但每个都比这次的双坑都大得多（超过 35 米）。而神秘火箭撞击形成的双坑最大宽度接近 S-IVB 的宽度。