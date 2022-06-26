消息称微软 Xbox Series S 主机及配件即将在印度涨价

IT之家 6 月 26 日消息，微软 Xbox Series S 一直是 Xbox Series X 和索尼 PlayStation 5 的平价替代品。但据 91mobiles 消息，业内人士 Rishi Alwani 称，微软将在 6 月 30 日提高 Xbox Series S 主机、手柄以及 Xbox 无线耳机在印度的售价。

据业内人士 Rishi Alwani 称，Xbox Series S 在印度的售价可能在 6 月 30 日提高，其中：

Xbox Series S 主机将从目前的 34990 卢比提升到 36990 卢比（约 3170 元人民币），涨价 2000 卢比（约 171 元）。

Xbox Series S 手柄将从 5390 卢比提升到 5590 卢比（约 479 元人民币），涨价 200 卢比（约 17.1 元）。

Xbox 无线耳机将从 8990 卢比提升到 9490 卢比（约 813 元人民币），涨价 500 卢比（约 42.8 元）。

据 91mobiles 猜测，本次涨价是由于印度卢比兑美元的汇率下跌导致，自从 Xbox Series X 推出以来，印度卢比跟美元的汇率已经从 1 美元 74 卢比变为了 1 美元 78 卢比。值得一提的是，Rishi Alwani 称 Xbox Series X 将不会涨价。

微软还没有就涨价问题发表任何声明，但 91mobiles 猜测到，如果微软是由于汇率问题而提高 Xbox Series S 价格，那么其他公司也很可能会提高主机和配件的在印度的售价。

IT之家了解到，印度政府正计划对电子游戏、电子书、电子音乐等 "电子传输品" 征收进口关税。对于这一举措是否会落实，以及印度政府如何定义 "电子传输品"，还有待观察。但可以预料到的是，在未来几个月里，印度的游戏可能会变得更加昂贵。